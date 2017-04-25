Киев, переплата за ЖКУ: коммунальщики решают, кто главный – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Весь левый берег Киева может остаться без горячей воды. Об этом заявили в "Киевэнерго". Причина возможного прекращения поставки услуг – неурегулированные договорные отношения, а также долги теплоснабжающей компании "Евро-Реконструкция", занимающаяся обслуживанием Дарницкой ТЭЦ.

С начала 2017 года компания не оплачивает услуги по транспортировке тепловой энергии. Долг по состоянию на начало марта перед "Киевэнерго" достиг 38 миллионов гривен. В результате 300 тысяч жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы уже в ближайшее могут остаться без горячей воды. На какой срок, в "Киевэнерго" не уточняют.

Причины конфликта, связанного с компаний "Евро-Реконструкция", прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

(публикуется на языке оригинала)

Розкажіть деталі конфлікту, пов'язаного з компанією "Євро-Реконструкція"?

– Компанія безпосередньо виробляє тепло, тобто вона спалює теплоносій і виділяє тепло, яке йде в труби безпосередньо до наших домівок. Обслуговує всі мережі компанія "Київенерго". Це ситуація відповідно до договору до осені цього року. Восени Київрада має переглянути і ввести нову компанію. Можливо залишиться "Київенерго", яка буде оператором мереж.

Відповідно стала проблема з постачальником самої послуги і компанією "Київенерго" як оператором, який має цю послугу надати безпосередньо до наших домівок. Звичайно що цей конфлікт, який виник між цими двома суб'єктами господарювання, стосується саме споживачів, і постраждати можуть саме кияни, в яких може бути відключена гаряча вода.

Чи не через цей конфлікт є непорозуміння з цифрами у платіжках?

– Така проблема існує. І це одна з тих причин, чому так виходить. Ще є ряд причин, у тому числі яким чином відбуваються розрахунки за тепло, яким постачає безпосередньо ТОВ "Євро-Реконструкція". Це взаємовідносини з "Київенерго".

Те, що є проблема із програмним забезпеченням, з нарахуванням взагалі, це кияни на собі відчули майже всі. Ми перейшли на нові системи правовідносин. І поки вони не будуть врегульовані, такі проблеми будуть виникати.

Люди ж також перестають платити за комунальні послуги. Чи причина в іншому?

– Чому люди не сплачують, причин багато. В тому числі люди не до кінця розуміють обґрунтованість того тарифу. Не всі мають субсидії.

Проблема з оплатою за комунальні послуги дійсно є. Зараз вона особливо гостра, оскільки закінчився опалювальний сезон. Адже в опалювальний сезон відключити будинки від теплоспоживання неможливо було відповідно до чинного законодавства. А зараз відключити гарячу воду можна. Тому кияни стають, в принципі заручниками цього переговорного процесу і тиску, який здійснюється компаніями одна на одну.

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Тут питання – до місцевої влади, яка мала б втрутитися в цю ситуацію і вирішити її якомога швидше, щоб не ставити людей в скрутне становище.

А як саме київська влада може втрутитися?

– Як мінімум, міська влада має увійти за свого посередництва у переговорний процес. Результат вирішення цієї суперечки буде напряму залежати від умов існуючого договору, який, фактично, підписаний "Київенерго" як компанією, яка має в оперативному управлінні майже всі мережі Києва, щодо майбутнього договору і майбутньої компанії, яка буде оператором всіх цих мереж.

Контракти "Київенерго" та "Євро-Реконструкція" закінчився 1 березня. Якщо все ж таки відключать, скільки часу може знадобитися аби відновити цю послугу?

– Відновити постачання послуги не так і довго. Мова може йти про добу-три. Тобто поступово, якщо зупинять безпосередньо вже потужності самої ТЕЦ. Але, в принципі, це може бути і швидше.

Питання – тільки в досягненні певної згоди і компромісу. Страждати все одно доведеться споживачам. Знаєте, як кажуть, пани чубляться, а в холопів лоби тріщать. Так і тут.

Чи можуть випробувати технології під час відсутності гарячої води?

– Так відбувається в цивілізованих країнах. Це має бути закладено в планах самого "Київенерго". Також мають бути окремі працівники, закуплені відповідні матеріали та відповідна техніка. Якщо це вже не зроблено для інших районів. Тобто "Київенерго" може попередити, що обслуговування заплановано на літо.

Чи є в нас компанії, які здатні оперативно замінити "Євро-Реконструкцію"?

– Таких компаній немає. Ринок тільки формується. Тут є дуже багато питань і всі очікують відповідних рішень від НКРЕКП, яка має відповідним чином розробити дещо інший порядок розподілу тарифу та нарахування тепла і послуг з доставки, постачання та розподілу цього тепла.

За тим прикладом, який ми мали з газом, коли була введена абонентська плата. Такі самі наміри були і з приводу теплопостачання.

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