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    Украина ответила на подписание Трампом бюджета США с $560 млн для Киева

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    Согласно информации, Украина приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом ранее принятого обеими палатами конгресса США консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2017 год.
    Доллары США, купюры
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Украина поприветствовала подписание президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом бюджета США, где предусмотрено 560 миллионов долларов помощи Киеву. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.

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    "Украина приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом ранее принятого обеими палатами конгресса США консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл. США", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что сенат США большинством голосов утвердил консолидированный проект государственного бюджета на 2017 финансовый год (завершается 30 сентября) в размере $1,1 триллиона. В законе о бюджетных ассигнованиях США на 2017 год на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планируют выделить не менее $238 млн.

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