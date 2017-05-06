Украина ответила на подписание Трампом бюджета США с $560 млн для Киева

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Украина поприветствовала подписание президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом бюджета США, где предусмотрено 560 миллионов долларов помощи Киеву. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.

"Украина приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом ранее принятого обеими палатами конгресса США консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл. США", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сенат США большинством голосов утвердил консолидированный проект государственного бюджета на 2017 финансовый год (завершается 30 сентября) в размере $1,1 триллиона. В законе о бюджетных ассигнованиях США на 2017 год на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планируют выделить не менее $238 млн.