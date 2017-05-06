Украина получит от США до $250 млн военной помощи - "Самопомич"

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Принятие Конгрессом США закона о бюджетных ассигнованиях свидетельствует о том, что Украина в 2017 году получит от 150 до 250 млн долларов военной помощи, которые нужно будет успеть использовать до сентября. Об этом в эфире "112 Украина" из США сообщил глава фракции "Самопомич" в парламенте Олег Березюк.

"Неожиданно Украина получила достаточно высокую цифру финансовой помощи, было предостережение, что будет значительно меньше. На самом деле уменьшилась сумма денег непосредственно на военную помощь: вначале планировалось 0,5 млрд долларов, потом 350 млн долларов, на сегодняшний день военная помощь Украине от Америки, в том числе, возможно, на закупку оружия, будет в объеме от 150 млн до 250 млн долларов. Что также неплохо. Мы будем вынуждены эти деньги использовать до октября", — сообщил он.

Депутат добавил, что Кабмину, Минобороны и Генштабу в этом направлении предстоит интенсивная работа.

Ранее сообщалось, что сенат США большинством голосов утвердил консолидированный проект государственного бюджета на 2017 финансовый год (завершается 30 сентября) в размере $1,1 триллиона. В законе о бюджетных ассигнованиях США на 2017 год на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн.