Муженко обсудил со Скапаротти пакет помощи НАТО для Украины

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко провел ряд рабочих встреч с представителями НАТО в Брюсселе, в ходе которых стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества, сообщила в четверг пресс-служба Генштаба.

"Находясь в штаб-квартире альянса, генерал армии Украины Виктор Муженко провел ряд рабочих встреч. В частности, с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти", — говорится в сообщении Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, обсуждались вопросы реализации комплексного пакета помощи со стороны НАТО для Украины и направления дальнейшего сотрудничества. Муженко также проинформировал представителей НАТО о ситуации в Донбассе.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО.

В середине декабря 2015 года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству". Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.