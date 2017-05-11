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    Чалый: Украина и США много ждут от встречи Порошенко и Трампа

    (обновлено: )20602
    По словам посла, в Украине и США есть большие ожидания от будущей встречи на наивысшем уровне: "Нам важна содержательная подготовка этой встречи, которая продолжается".
    Валерий Чалый
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что дипломаты продолжают подготовку встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко, однако дата пока неизвестна.

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    "Мы перестали говорить о каких-либо датах, чтобы не было спекуляций… Дает результат то, что происходит, а мы потом отчитываемся, что сделано, потому что какие-то заявления предварительные, они непродуктивны. Мы с коллегами в посольстве и с МИД работаем", — сказал посол в четверг в эфире телеканала "112 Украина".

    Он отметил, что и в США, и в Украине — большие ожидания от этой встречи, поэтому она должна быть содержательной.

    "Я понимаю, что в Украине есть большие ожидания от такой встречи на наивысшем уровне. Более того, такие ожидания есть и в США… Но нам важна содержательная подготовка этой встречи, которая продолжается", — подчеркнул посол, добавив, что происходит много предварительной работы и контактов на высоком уровне.

    Напомним, Трамп накануне принял главу МИД Украины Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

    Ранее глава МИД Украины и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились подготовить встречу между президентами двух стран. Порошенко заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США. Климкин сообщал, что дата возможной встречи Порошенко с Трампом все еще обсуждается.

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