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    Чалый: США не будут принимать решений за спиной Украины

    (обновлено: )75
    Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что президент США Дональд Трамп после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным четко дал понять украинцам о поддержке.
    Валерий Чалый. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Американская сторона заверила Киев, что никакие решения за ее спиной приниматься не будут, рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью украинской службе "Голос Америки", говоря об итогах поездки главы МИД Украины Павла Климкина в Вашингтон и его встрече с президентом США.

    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    twitter.com/MaksFuckUkrainu
    "Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах

    Президент США Дональд Трамп в среду принял Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также министр провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе. Накануне Чалый заявил, что встреча Климкина с Трампом состоялась по инициативе Киева и свидетельствует о поддержке Украины со стороны Америки.

    "Никаких каких-то там решений за спиной Украины не будет, в этом нас заверили, и эти встречи показывают, что это четкая политика новой администрации", — сказал Чалый.

    Посол рассказал, что поблагодарил Трампа за то, что после этой встречи он четко дал понять украинцам о поддержке.

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