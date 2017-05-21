США собираются отказаться от помощи Украине в обороне - СМИ

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. США могут свернуть программы безвозмездной помощи на оборонные нужды десяткам стран, в том числе Украине, и заменить их на кредитование. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и внутриведомственные документы, которые оказались в распоряжении газеты.

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По словам неназванных чиновников, мера предусмотрена проектом бюджета администрации Трампа и может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов.

Согласно документу для внутреннего пользования, распространенному среди сотрудников госдепартамента, объем поддержки может сократиться для Пакистана, Туниса, Ливана, Колумбии, Филиппин, Вьетнама и ряд других государств.

Источники газеты сообщили, что гранты на военную помощь для Израиля (3,1 миллиарда долларов), Египта (1,3 миллиарда долларов) и Иордании (250 миллионов долларов) будут сохранены.

"Без такого рода помощи, партнеры, вероятно, или не будут развивать и поддерживать свою обороноспособность, или обратятся к другим странам — например, России, Китаю — за помощью в развитии", — отмечается в документе госдепа.

Переход на систему кредитования, согласно этой оценке, будет неэффективен, так как большинство указанных стран или не захотят обращаться за кредитами, или не смогут выполнить требования для их предоставления.

Ранее сообщалось, что США планируют предусмотреть военную поддержку Украины в бюджете на 2018 год и готовы рассмотреть предложения по увеличению помощи стране "в борьбе с российской агрессией".