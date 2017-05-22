Новый поворот. Зачем Трамп встретился с лидерами исламского мира

Рафаэль Даминов, для РИА Новости Украина – Каир

"Арабо-исламское" турне Трампа эксперты связывают с желанием открыть новую страницу во взаимоотношениях с исламским миром после скандальных заявлений в ходе предвыборной кампании.

Также собеседники РИА Новости скептически отнеслись к появлению арабо-исламского военного контингента в Ираке и Сирии, о котором было объявлено по итогам работы саммита.

Новая страница после скандальных заявлений

По мнению экс-главы МИД Египта, а ныне депутата парламента Мухаммеда аль-Ораби, визит Трампа в Эр-Рияд попытка президента Трампа открыть новую страницу во взаимоотношениях с исламским миром после его скандальных заявлений в ходе предвыборной кампании.

"Как вы помните во время президентской кампании, он неоднократно делал враждебные по отношению к исламскому миру заявления, так вот сейчас он хочет открыть новую страницу. Хотелось бы, чтобы эти намерения были искренними, учитывая, что у него есть определенные трудности в органах власти в Вашингтоне", — сказал парламентарий.

Аль-Ораби также выразил надежду, что встреча Трампа с лидерами исламского мира, не станет лишь официальной церемонией, а приведет к разрешению ряда актуальных проблем арабского мира.

"Среди таких проблем – палестинское досье. Мы надеемся, что у него будет прогрессивная позиция по этой теме. Нужно увидеть результаты этого саммита в действиях, чтобы все, что было на нем сказано, не осталось лишь словами", — подчеркнул аль-Ораби.

Экономические достижения для внутриполитической борьбы

Согласно оценке директора Каирского центра стратегических исследований ''Аш-Шарк'' Мустафы Лаббада, визит Трампа в Эр-Рияд носит в основном экономическую подоплеку, имеющую политическую выгоду для самого Трампа, жестко критикуемого в США.

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"США получит колоссальную экономическую выгоду от сделки на поставку Саудовской Аравии вооружений на сумму в сотни миллиардов долларов. Трамп находится в тяжелом положении внутри страны и хочет сказать, что вот у него есть конкретные достижения. Саудовцы же хотят противопоставить США Ирану и за это платят", — заявил эксперт.

У Арабских стран нет необходимого уровня доверия для создания военного союза

Одним из главных итогов прошедшего саммита стало объявление о создании арабо-исламского воинского контингента для участия в операциях против террористов в Сирии и Ираке. Ранее ряд мировых СМИ со ссылкой на источники в администрации Белого дома писали о плане создания аналога арабо-исламского НАТО под патронажем США. Хотя подробности будущего военного союза, кроме цифры в тридцать четыре тысячи военнослужащих пока неизвестны, египетские эксперты очень скептически отнеслись к его появлению.

twitter.com/realdonaldtrump Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, 21 мая 2017

По мнению сотрудника ведущего египетского исследовательского центра "Аль-Ахрам" Вахида Абдель Маджида, у "арабских и исламских стран нет по-настоящему общих интересов и необходимого уровня доверия для появления военного союза".

"Это фантазии, не соответствующие реальности. Звучали слова и о появлении аналога арабского НАТО, но ни один совместный военный проект в котором участвовали арабы еще не имел успеха, за исключением символического участия некоторых арабских стран в войне 1973 года против Израиля, но это было вне рамок военного союза", — сказал Абдель Маджид.

У союза одна цель – сдерживание Ирана

Скептически к идее создания нового военного союза отнесся и экс-глава МИД Египта Мухаммед аль-Ораби.

"Я не думаю, что формирование новых коалиций это актуальная и необходимая вещь в настоящий период", — сказал бывший министр, а ныне член комитета по международным делам египетского парламента.

По словам Мустафы Лаббада, за намерением Эр-Рияда и Вашингтона создать подобный воинский контингент в Сирии и Ираке стоит лишь одна цель – сдерживание влияния Ирана.

"Я не думаю, что такой проект может быть успешным. Саудовская Аравия опасается Ирана и хочет сплотить другие страны под любыми флагами и лозунгами, в данном случае как исламский суннитский союз по борьбе с терроризмом", — сказал политолог.

Арабо-исламо-американский саммит проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в воскресенье с участием президента США и представителей руководства более 50 стран.