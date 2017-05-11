Украина в мае обсудит с США импорт американского угля

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В ближайшее время Украина намерена обсудить с экспертами из США возможность импорта американского угля, сообщил глава Минэнерго страны Игорь Насалик.

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"Сейчас большинство контрактов, которые подписаны, это с Южной Африки, которые мы будем завозить. На сегодня идут еще некоторые поставки угля из Российской Федерации из Кузбасса, ну это незначительные поставки. Начиная с 22 числа приезжает экспертная группа американцев, где мы будем обсуждать возможность поставок американского угля", — сказал министр в четверг в эфире телеканала "112 Украина".

В апреле Насалик заявлял, что Украина рассчитывает до конца апреля договориться с США о поставках дефицитной антрацитовой группы угля, чтобы полностью закрыть потребности страны.

В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса, по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину.