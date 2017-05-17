WSJ: Украина и прямое участие США в переговорах по Донбассу

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

На днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинское правительство убеждает администрацию Дональда Трампа сыграть прямую роль в мирных переговорах по поводу Восточной Украины, пишет The Wall Street Journal.

"В частности, возможны трехсторонние переговоры с Москвой и Киевом о прекращении насилия", — отмечает журналист издания Лоренс Норман.

В интервью газете Климкин сообщил, что на прошлой неделе обсуждал эти идеи с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом. Он сказал, что переговоры под руководством США могли бы идти по "параллельному пути", наряду с дипломатическими усилиями под руководством европейских стран.

По словам Климкина, его правительство хочет продолжения переговоров, но обсуждает с Вашингтоном возможное разделение труда, которое обеспечило бы прямую роль США, — сообщает газета.

"Разумеется, нам необходимо более активное участие США, чтобы надавить на Россию ради выполнения Минских соглашений, — сказал Климкин. — Но все мы понимаем, что без участия США — и особенно в сфере безопасности — (…) это будет как-то трудно урегулировать".

Помимо этого корреспондент американского издания приводит слова неназванного "чиновника Госдепартамента": "Президент Трамп недавно заявил, что его администрация намерена по-прежнему участвовать в урегулировании конфликта, и сделал упор на обязанности России выполнять Минские соглашения на практике в полном объеме. Администрация рассматривает варианты содействия" выполнению соглашений.

Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе принял Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также министр провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе. По словам посла Украины в США Валерия Чалого, встреча Климкина с Трампом состоялась по инициативе Киева и свидетельствует о поддержке Украины со стороны США.

"Главный результат — это четкий месседж поддержки Украины… Один из главных политических сигналов — и это тоже очень важно — это реальное желание привлекаться к давлению на Россию. Это месседж, который я слышал абсолютно от всех своих собеседников. Сейчас обсуждаются формы, каким образом США будут привлекаться", - сказал министр.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.