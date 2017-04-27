Погребинский: неприятные новости для Украины от Трампа еще впереди

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Проект бюджета США на 2018-ый год предусматривает сокращение финансовой помощи Украине почти на 70%. В целом документ предполагает уменьшение на треть помощи развивающимся странам. Сэкономленные на поддержке других государств средства Вашингтон планирует направить на усиление национальной безопасности США.

В частности исправленный проект бюджета США на следующий год предусматривает, что вместо запланированных 570 миллионов долларов Киев получит 177.

Ситуацию с уменьшением американской помощи Украине прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

(публикуется на языке оригинала)

Ще в січні одразу після інаугурації Дональда Трампа з'явилася інформація про те, що нова Адміністрація США сконцентрується на вирішенні внутрішніх, а не зовнішніх проблем, і перегляне програми гуманітарної допомоги іншим країнам. Виглядає все логічно, адже у передвиборній програмі Трамп обіцяв дотримуватися політики "Америка понад усе".

— Це правда. Тут є, правда, нюанси. Перше: ми не знаємо, коли проголосують, тому що демократи вже, кажуть не з цього приводу, з інших, що цей бюджет їм не подобається, хоча більшість є республіканців. Але ми вже маємо досвід, знаємо про те, що і республіканці не за все, що пропонує Адміністрація Трампа, голосують. Тому давайте не будемо робити остаточних висновків.

Можливо, щось там зміниться, а якщо не зміниться, звичайно, це певний такий символічний ляпас. Все ж таки Україна у попередній Адміністрації була, не можна сказати, що понад усе, але важливим чинником впливу на ситуацію з боку американської адміністрації. Зараз вони демонструють, я б сказав, це продовження лінії.

На зустрічі сімки (G7) держсекретар Тіллерсон сказав: поясніть мені, будь ласка, навіщо американські платники податків мають турбуватись про проблеми України. Досить хамське висловлювання, тим не менше, така лінія продовжується і, можливо, ми будемо мати ще певні не дуже приємні з Вашингтону новини про наші стосунки з новою Адміністрацією Трампа.

Україні натякнули, що ми нічим не відрізняємось від тих 77 країн, яким теж скорочують допомогу?

— Навіть більше. Ми залишились, наскільки я пам'ятаю, серед європейських країн найбільшим отримувачем, але нам зменшили на більший відсоток.

Ви наводили цифри і з того витікає, що все ж таки у нас 70%, у інших країнах 50%. Але, по-перше, ми знаємо, що це не єдине джерело допомоги для проведення певних проектів фінансування. У нас вже є і Фонд Сороса, і Макартура, і дуже-дуже багато інших, які працюють в Україні.

Я думаю, що навряд чи вони будуть скорочувати фінансування. Там немає таких команд, і вони не можуть дати команду, що от ми скорочуємо і ви скорочуєте. Ні. Навіть я не виключаю, що може бути навпаки, що буде певна компенсація від американських фондів, які не мають стосунку до держави.

На які цілі спрямовувалась раніше ця допомога?

— Я давно так прискіпливо не розбирався в цих питаннях, але багато людей кажуть вже зараз, що там більшість питань була пов'язана з демократизацією політичної системи, з боротьбою з корупцією та іншими взагалі досить корисними речами. Але, на жаль, я сказав би — коефіцієнт корисної дії у більшості проектів був невеликий, і, я думаю, що тут проблема не американська, тут проблема тих, хто отримує ці гранти і використовує їх не дуже ефективно.

Наскільки я знаю, крім таких суто політичних чи в підтримку громадянських ініціатив, є також програми, які спонсорували певні проекти в екології, в охороні здоров'я, багато інших.

Я не є фахівцем в цих питаннях, спеціально цим не займався, але, оскільки там є десятки, навіть сотні, здається, програм. Звичайно, там дуже різні програми. Там є певний прошарок програм, взагалі орієнтований на регіони, різні, абсолютно різні ідеї, пов'язані з регіональним розвитком, з муніципальною демократією тощо.

Все ж таки 177 мільйонів залишається. Це краще, аніж нічого?

— Звичайно. Більш того, я ще раз хочу наголосити, що залишаються спонсори, які не пов'язані з USAID. Наскільки я знаю, я вже не кажу про Сороса і інших спонсорів, які абсолютно автономно діють, але є і програми, які фінансуються через бюджет США, але не через USAID.

Треба перевіряти, але мені здається, що через республіканський інститут багато чого фінансується. Мені видається, що вони не фінансуються через Держдеп і, відповідно, через USAID, і багато ще чого.

Я б сказав так. Стосовно певних людей, які протягом багатьох років існували за рахунок цих фондів, можливо, хтось постраждає. Я, відверто кажучи, не дуже буду з цього сумувати, оскільки я багато людей знаю, які просто дуже добре себе почувають і не особливо там, я би сказав, активно задіють свої розробки, проекти на користь української держави. Якщо вони отримують менше або взагалі нічого не отримують, нічого страшного для України як держави не буде, але ми вже бачимо, що є така дуже щільна політика стосовно боротьби з корупцією. США зневірилась в тому, що сама українська влада може це зробити, допомогли створити НАБУ і інших, які зараз діють так, як у нас ніколи в державі не відбувалось. Хоча я не є великим прибічником роботи США тут, але в цьому напрямку, здається, вони роблять для України корисну роботу, хоча я знаю, що тут багато дуже незадоволених і звинувачують цих хлопців з НАБУ тощо.

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Але те, що розпорошено той мурашник, він зараз дуже стурбований, за ким завтра прийдуть, я маю на увазі Мартиненка і багато інших речей — це, скоріш, гарно, ніж погано.

Ранее эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" заявил, что какая-либо реакция США в адрес Украины является результатом изменений в российско-американских отношениях.