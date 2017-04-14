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    Погребинский: депутатам Рады не хватит голосов для отставки Гройсмана

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (42)

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    По словам политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, для отставки премьер-министра Владимира Гройсмана в парламенте не хватает голосов депутатов.
    РИА Новости Украина

    "Голосование (по отставке премьера — Ред.) будет почти наверняка. Голосовать против будет "Оппозиционный блок", полностью "БЮТ", полностью "Радикальная партия", полностью "Самопомич". Не хватает 226 голосов. Какая-то часть проголосует от "Возрождения", все равно, не хватает 226 голосов", — заявил политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский во ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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    Гройсман уже год возглавляет Кабмин Украины. В пятницу у правительства истекает "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку.

    Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко является одним из основных критиков Гройсмана на посту премьера, она ранее уже пыталась инициировать его отставку. Он, в свою очередь, обвиняет ее в популизме.

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