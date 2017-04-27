наверх
27.04.201703:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Погребинский: сокращение помощи США - пощечина Украине

    (обновлено: )6510
    Политолог Михаил Погребинский в эфире "ГС" заявил, что эта неприятная для Украины новость окажется не последней об ее отношениях с администрацией Дональда Трампа.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Администрация президента Дональда Трампа планирует более чем на треть сократить финансовую помощь развивающимся странам, в число которых входит и Украина. Так, откорректированный проект бюджета США на следующий год предусматривает, что вместо запланированных 570 млн долларов Киев получит только 177 млн, т.е. на 68-70%% меньше.

    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото
    Страна-оборванец. Украинцы бьют рекорды неплатежей за коммуналку

    Почему намерения США по сокращению военной помощи наделали столько шума, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    "Давайте не будем делать окончательных выводов. Возможно, что-то изменится, а если не изменится, то, конечно, это определенная такая символическая пощечина. Сейчас администрация демонстрирует продолжение линии, которую на встрече "Семерки", насколько я помню, высказал госсекретарь Рекс Тиллерсон, который заявил: объясните мне, пожалуйста, почему американские налогоплательщики должны беспокоиться о проблемах Украины. Достаточно хамское высказывание. Тем не менее, эта линия продолжается, и, возможно, мы увидим не очень приятные новости из Вашингтона о наших отношениях с новой Администрацией Трампа", — спрогнозировал политолог.

    Ранее посольство Украины в США пояснило причины сокращения размера помощи. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Польский флаг
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Позиции украинских военных в Донбассе. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?