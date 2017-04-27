Погребинский: сокращение помощи США - пощечина Украине

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Администрация президента Дональда Трампа планирует более чем на треть сократить финансовую помощь развивающимся странам, в число которых входит и Украина. Так, откорректированный проект бюджета США на следующий год предусматривает, что вместо запланированных 570 млн долларов Киев получит только 177 млн, т.е. на 68-70%% меньше.

Почему намерения США по сокращению военной помощи наделали столько шума, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Давайте не будем делать окончательных выводов. Возможно, что-то изменится, а если не изменится, то, конечно, это определенная такая символическая пощечина. Сейчас администрация демонстрирует продолжение линии, которую на встрече "Семерки", насколько я помню, высказал госсекретарь Рекс Тиллерсон, который заявил: объясните мне, пожалуйста, почему американские налогоплательщики должны беспокоиться о проблемах Украины. Достаточно хамское высказывание. Тем не менее, эта линия продолжается, и, возможно, мы увидим не очень приятные новости из Вашингтона о наших отношениях с новой Администрацией Трампа", — спрогнозировал политолог.

Ранее посольство Украины в США пояснило причины сокращения размера помощи.