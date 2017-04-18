Погребинский: разговор "нормандской четверки" - реверанс в адрес Олланда

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Лидеры стран "нормандской четверки" — президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, и президент России Владимир Путин — провели телефонный разговор.

Какой политический вес имел этот разговор, рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Поскольку встреча состоялась, это означает, что процесс, хотя и в тяжелом состоянии, но пока жив. И второе. Последний раз "нормандская четверка" в таком составе встретилась. Через неделю или две будет уже другой президент во Франции. И эта встреча, мне кажется, была также и определенным реверансом в адрес Олланда, которая подчеркивает то, что Олланд пойдет, но процесс, так сказать, будет продолжен уже его преемником", — считает эксперт.

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Стороны еще раз подтвердили приверженность к выполнению минских соглашений в сфере безопасности и политических аспектов урегулирования в Донбассе, подчеркнули важность строгого соблюдения пасхального перемирия. Лидеры "нормандского формата" также "призвали активизировать работу по обмену пленными по формуле "всех на всех". А еще выразили сожаление в связи со случаями угроз Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.