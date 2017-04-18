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    Погребинский: разговор "нормандской четверки" - реверанс в адрес Олланда

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    По мнению Михаила Погребинского, телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" подчеркивает, что Олланд выйдет из процесса, но сам он будет продолжен его преемником.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Лидеры стран "нормандской четверки" — президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, и президент России Владимир Путин — провели телефонный разговор.

    Какой политический вес имел этот разговор, рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире радиостанции Голос Столицы.

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    "Поскольку встреча состоялась, это означает, что процесс, хотя и в тяжелом состоянии, но пока жив. И второе. Последний раз "нормандская четверка" в таком составе встретилась. Через неделю или две будет уже другой президент во Франции. И эта встреча, мне кажется, была также и определенным реверансом в адрес Олланда, которая подчеркивает то, что Олланд пойдет, но процесс, так сказать, будет продолжен уже его преемником", — считает эксперт.

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    Стороны еще раз подтвердили приверженность к выполнению минских соглашений в сфере безопасности и политических аспектов урегулирования в Донбассе, подчеркнули важность строгого соблюдения пасхального перемирия. Лидеры "нормандского формата" также "призвали активизировать работу по обмену пленными по формуле "всех на всех". А еще выразили сожаление в связи со случаями угроз Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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