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    Лидеры "нормандской четверки" обсудили будущий формат - Кремль

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    Согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры "нормандской четверки" выразили надежду, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции.
    Вторая встреча Петра Порошенко, Владимира Путина и лидеров ЕС в Милане. Архивное фото
    Associated Press Luca Bruno

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Лидеры Украины, Германии, России и Франции в телефонном разговоре выразили надежду на то, что работа в этом формате продолжится после президентских выборов во Франции, сообщила пресс-служба Кремля.

    Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. "Нормандский формат" был создан в июне 2014 года нынешними лидерами четырех стран — Петром Порошенко, Ангелой Меркель, Владимиром Путиным и Франсуа Олландом.

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    "Высказана признательность президенту Французской республики Франсуа Олланду за его усилия в рамках "нормандской четверки" и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции", — говорится в сообщении Кремля.

    В коммюнике Елисейского дворце сообщается, что "альтернативы "нормандскому формату", который сохранил свою ценность и избежал эксцессов, которые были бы катастрофическими, сегодня нет". Кроме того, "Олланд призвал Россию, Украину и Германию продолжать, при участии Франции, продолжать усилия по реализации принятых в Минске соглашений". Французский президент снова призвал к установлению режима прекращения огня в Донбассе, который создаст условия для урегулирования политических вопросов, сообщает Елисейский дворец.

    Порошенко, Путин, Меркель и Олланд также подчеркнули важность строгого соблюдения пасхального перемирия в Донбассе. Они призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц в Донбассе по формуле "всех на всех".

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