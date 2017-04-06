Климкин озвучил условие проведения "нормандской встречи"

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Встреча лидеров стран "нормандской четверки" возможна лишь при условии достижения прогресса в вопросе дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Встреча всегда возможна, но нам нужен результат. Если у нас нет результата, то для чего собираться на каком-то уровне, не только тратить время, но таким образом спровоцировать какие-то ожидания по поводу возможных результатов этих встреч", — пояснил Климкин.

"Если у нас будет перспектива какого-то прогресса, если у нас будет перспектива хотя бы по фундаментально важным для нас вопросам, и я имею в виду реальное прекращение огня, шаги в отношении заложников и хоть начало дискуссии относительно "дорожной карты", тогда можно собираться в любое время, на любом уровне. Если хотя бы этих трех главных вещей у нас нет, то для чего мы собираемся. И тогда возникает (вопрос) о том, каким образом мы достигаем результата", — цитирует УНИАН Климкина.

Относительно "дорожной карты", то, по словам Климкина, в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности он вместе с министрами иностранных дел Германии и Франции "пытался каким-то образом прижать Лаврова, чтобы он хотя бы начал разговор относительно "дорожной карты".

"Он не был готов даже начать разговор", — заявил Климкин.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.