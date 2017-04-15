Лавров: "нормандский формат" рассмотрит несоблюдение Киевом обязательств

КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Вскоре пройдет встреча в "нормандском формате", где будет, в том числе, рассмотрен вопрос несоблюдения Киевом своих обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мохаммедом Рахманом Аль Тани.

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Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные в Донбассе должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", "главное — не проскочить границу".

"Я думаю, всем уже давно понятно, что эта линия взята руководством Украины сознательно, и означает она еще также и то, что в Киеве ни в грош не ставят своих европейских покровителей", — сказал Лавров.

По его словам, "пресс-служба Кремля уже сообщила, что в ближайшее время планируется контакт в "нормандском формате". "Думаю, что это будет одним из очень серьезных вопросов для рассмотрения", — добавил Лавров.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.