"Совпадающие цели" Тиллерсона-Лаврова. Отнесут ли к ним Украину?

Павел Рудяков, эксперт

Атмосфера встречи и переговоров Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова была крайне напряженной, в отдельные моменты – натянутой. Странно, если бы было по-другому! Во-первых, после Барака Обамы американско-российские отношения находятся без преувеличения в ужасном состоянии. Во-вторых, администрация Дональда Трампа и сам президент США за время пребывания в Белом доме уже успели наговорить о России много всякого, в том числе – не очень приятного. Наконец, в-третьих, ракетный удар по военному объекту сирийских правительственных войск накануне визита госсекретаря в Москву создал максимально неблагоприятный фон для любых разговоров на любые темы. Да, и объективно интересы Соединенных Штатов и России настолько отличаются друг от друга, что обсуждать их под углом зрения сближения позиций и подходов оказывается задачей архисложной.

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Тем не менее, и американцы, и русские изъявили желание, преодолев отношенческий кризис, наладить сотрудничество. Именно поэтому и те, и другие готовы были терпеть и напряженность, и натянутость, и многое другое, отдавая себе отчет в том, что первый контакт в сложившихся условиях вряд ли мог оказаться иным, что все подобного рода малоприятные вещи можно попытаться совместными усилиями вывести за скобки.

Визит Тиллерсона в Москву завис было на волоске, но все-таки состоялся

Визит состоялся, хотя могло сложиться и по-другому. Американцы накануне приезда Тиллерсона в Москву и острыми словечками с разных сторон Россию обложили, и ракетными кулачками помахали от души, но лазейку для того, чтобы не доводить дело до разворота госдеповского самолета в воздухе на полпути к Москве в духе Евгения Примакова, оставили. Русские в ответ насупились, но в позу оскорбленной невинности не встали, ограничившись парой демонстративных протокольных жестов. Госсекретаря приняли, накормили, приласкали и даже сводили в Кремль.

Во внешней политике американцы традиционно умны, настойчивы, решительны. Кроме того, эгоцентричны и циничны. Знают цену себе и своей мировой гегемонии! Им ничего не стоит сделать с другими то, что они никогда и ни за что не позволили бы сделать с ними самими. Вот, и в этот раз они остались верны себе и своей обычной манере вести любые переговоры с позиции силы. США – безусловный лидер мировой системы международных отношений, они могут себе это позволить без оглядки на кого бы то ни было и на что бы то ни было. Готовясь к очень важной встрече с очень важным для него партнером, Трамп для затравки, так сказать, разговора наехал на него, ударив "Томагавками" по Сирии. И тут же, ясное дело, развернув, как умент, пожалуй, только американцы, широкомасштабную пропагандистскую кампанию с целью сделать виноватым жертву своего произвола Башара Асада и его покровителя Владимира Путина. Получилось, как всегда у американцев в таких случаях, здорово. Все "прогрессивное человечество" принялось на все лады осуждать Асада и Путина, напрочь позабыв о том, что, прежде, чем кого-то за что-то осуждать, стоило бы удостовериться, что в содеянном, действительно, есть именно его вина.

Провокация с применением химического оружия и ударом возмездия со стороны Вашингтона была рассчитана очень точно во всех смыслах, в том числе – по времени. После случившегося шансы на то, что Тиллерсона все же согласятся принять в Москве в оговоренные сроки, и что его визит не будет отложен до лучших времен, в какой-то момент стали выглядеть весьма призрачными. Слава Богу, у Путина крепкие нервы, отменная выдержка и беспрецедентное чувство ответственности не только за Россию, но и за мир. Он на провокацию не поддался, хотя, поставив под сомнение свою встречу с Тиллерсоном, дал понять, что в будущем американской стороне от подобных демаршей стоило бы отказаться. Путин не хочет слишком многого и не ожидает, что ему, в конце концов, согласятся дать все то, что он хочет. Ему достаточно, чтобы в зонах его интересов учитывали его интересы. Не его личные, понятное дело, а национальные интересы России.

Российско-американский диалог пошел!

Как именно он пойдет, куда приведет, какие результаты принесет,– это прояснится со временем. Пока же важно, что диалог пошел. Рассчитывать на стопроцентный его успех вряд ли приходится. А вот на ряд важных решений и договоренностей по некоторым из особо важных и актуальных вопросов международной повести дня – вполне. Пока, правда, судить да рядить о чем-то подобном преждевременно. Для того чтобы можно было начинать говорить даже не о самих компромиссах по тем или иным проблемам, а только о подходах к таким компромиссам, сторонам надо сделать шаги навстречу друг другу. Россия не скрывает, что к этому готова. Для Америки же подобные вещи необычны, американцы к шагам навстречу кому бы то ни было, не привыкли, и привыкать не собираются. В распоряжении России нет инструментов, способных заставить Белый дом, Госдеп, Пентагон задуматься об учете интересов партнера в том их виде, в каком он сам их понимает. Москве остается только ждать, и Путин вполне определенно заявил, что Россия готова это делать. Надеясь на то, что в политике Трампа вообще и на российском направлении в частности все-таки возобладает здравый смысл.

Часть будущего американско-российского диалога будет посвящена украинскому вопросу. Вашингтон и Москва, вроде бы, решили возобновить двусторонний формат консультаций по Украине, наподобие того, что имел место при Бараке Обаме: "Нуланд – Сурков". Нас ни те, ни другие в будущее обсуждение нас же самих, увы, не приглашают, и вряд ли пригласят. Для Киева это очень плохо во всех отношениях. Для Петра же Порошенко, судя по всему, лишний повод поистерить на публику, покричав в очередной раз, что, мол, "без нас за нас никому ничего решать мы не позволим".

А где же тут у них Украина?

Об Украине Тиллерсон с Лавровым не говорили. Это означает, что "украинский случай", к счастью ли, к несчастью, в первую очередь общих для США и России целей не попал. Но из второй, к счастью, не вылетел. Говорить об Украине и о Донбассе не говорили, а упомянуть – упомянули. Причем, прозрачно и однозначно: надо выполнять "Минские соглашения". Об этом сказал Лавров, почеркнув, что это – общая позиция Москвы и Вашингтона. С этим согласился Тиллерсон, уточнив, правда, что выполнять "Минск" придется и Москве. И Москве, но и Киеву.

Маразм крепчал или Тиллерсон и Климкин это — сила!

Среди многочисленных интерпретаций визита Тиллерсона в Москву по горячим следам не могло не обратить на себя внимание мнение министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Уж больно оно оказалось, как бы выразиться помягче, небанальным.

На пресс-конференции в Москве Тиллерсон, среди прочего, выразил разочарование нынешним уровнем американко-российских двусторонних отношений, посетовав, что они характеризуються низким уровнем доверия. Такое состояни дел госсекретарь назвал недопустимым, отметив, что его страна готова работать над тем, чтобы доверие между сторонами возрастало. Что тут, казалось, может быть недопонято или не понято? Вашингтон публично объявляет, что готов укреплять доверие в отношениях с Москвой. Все просто и прозрачно. Для всех, но только не для Климкина. Министр, комментируя итоги пребывания Тиллерсона в Москве, заявляет: "Я считаю, что его визит очень чётко продемонстрировал, не только в заявлениях, но и в логике того, что он излагал в ходе пресс-конференции, наш совместный тезис — с Россией нельзя ни сотрудничать, ни разговаривать на основе доверия". Объяснять министру, в чем и почему он ошибается, было бы слишком долго и утомительно. Начинать пришлось бы, видимо, с повторения букв алфавита.