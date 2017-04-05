Помощники глав "нормандской четверки" встретятся в Минске - Песков

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в четверг, 6 апреля, в Минске состоятся консультации помощников глав государств "нормандской четверки".

"Помощники соберутся в Минске, от Российской Федерации будет (Владислав) Сурков", — сказал он журналистам, добавив, что ситуация в Донбассе не улучшается.

"Ситуация, к сожалению, усугубляется провокационными действиями Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения. Усугубляется тем, что благодаря сохраняющейся напряженности по-прежнему сторонам не удается отвести тяжелые вооружения, как это было предписано ранее достигнутыми соглашениями. Пока не действует режим прекращения огня, режима тишины нет", — сказал Песков.

Он добавил, что "в экономическом плане ситуацию усугубляет продолжающаяся экономическая блокада Донбасса".

"Венчает этот список фиаско в плане реализации минских договоренностей нежелание Киева реализовывать политическую часть этих договоренностей", — отметил пресс-секретарь президента РФ.

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"Нормандский формат" по урегулированию конфликта в Украине сформировался после встречи в Нормандии летом 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников. В "нормандскую четверку" вошли Украина, Россия, Германия и Франция.