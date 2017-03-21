В РФ прокомментировали вопрос изменения "нормандского формата"

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Вопрос об изменении "нормандского формата" не стоит, заявил во вторник постпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

"Никто не ставит из участников "нормандского формата" официально в повестку дня вопрос об изменении этого формата. Формат работает, есть встречи министров иностранных дел, есть встречи политдиректоров, экспертов по безопасности, экспертов по юридическим вопросам", — сказал Грызлов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, сейчас идет большая работа по разработке "дорожной карты", "должна быть последовательность шагов".

"Здесь есть такая новая новелла, что на определенный шаг по безопасности нужно сразу отвечать шагом по изменению политической ситуации. Я имею в виду законы: закон об особом статусе, об амнистии, о выборах, поправки в конституцию. Тогда бы это все связалось бы и "дорожная карта" позволила бы двигаться по этому пути", — сказал Грызлов.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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