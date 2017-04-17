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    Новых инициатив по "нормандскому формату" нет - Песков

    Тема:

    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (124)

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    Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, единственной инициативой в рамках "нормандского формата" может быть призыв к украинской стороне по минским договоренностям.
    Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новых инициатив в "нормандском формате" по урегулированию кризиса в Украине нет.

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    "Пока ни о каких новых инициативах нам не известно, они, по крайней мере, не готовятся. Единственной инициативой здесь может быть еще раз призвать украинскую сторону к выполнению минских договоренностей. Альтернативы этому процессу нет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия выдвинуть какие-либо инициативы в ходе общения лидеров "нормандской четверки".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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