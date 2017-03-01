"Нормандский формат" не нуждается в участии США - МИД Франции

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Переговоры в "нормандском формате" по Украине продуктивны и без участия США, заявил официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что администрация экс-президента США Барака Обамы стремилась к расширению нормандского формата за счет Соединенных Штатов, однако европейцы этого не захотели.

"Нормандский формат" обеспечивает постоянную основу для продуктивного и регулярного диалога, цель которого — добиться реализации всего пакета минских соглашений", — заявил Надаль, отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге в среду.

Он подчеркнул, что данный формат был согласован всеми сторонами. "Наши европейские и американские партнеры, которые постоянно получают информацию о ходе работы, также могут сыграть полезную роль, призывая Россию и Украину к выполнению своих обязательств. Франция это приветствует", — сказал представитель МИД.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.