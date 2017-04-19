"Нормандский формат" уже никогда не будет прежним - Погребинский

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Лидеры стран "нормандской четверки" — президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин - провели телефонный разговор.

Стороны еще раз подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и политических аспектов урегулирования на Донбассе, подчеркнули важность строгого соблюдения пасхального перемирия.

Лидеры "нормандского формата" также призвали активизировать работу по обмену пленными по формуле "всех на всех". А еще выразили сожаление в связи со случаями угроз Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Последний раз лидеры "нормандской четверки" собирались на встречу осенью 2016 года. Впрочем, никаких результатов тогда переговоры не дали.

Каких результатов можно ожидать после разговора лидеров стран "нормандского формата", в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яку мету і політичну вагу мала ця розмова лідерів країн "нормандського формату"?

— Ми пару тижнів тому чули від Пєскова, прес-секретаря Путіна, що нібито "мінський процес" вже зайшов в глухий кут, і навіть, здається, Клімкін чи його заступник Пристайко говорили про те, що є небезпека, що Росія взагалі вийде з цього процесу. Оскільки зустріч відбулась, це означає, що процес, хоч і у важкому стані, але поки що живий. І друге: востаннє "нормандська четвірка" у такому складі зустрілась. За тиждень або за два буде вже інший президент у Франції. І ця зустріч, мені здається, була також і певним реверансом на адресу Олланда, яка підкреслює те, що Олланд піде, але процес, так би мовити, буде продовжений вже його наступником.

І, нарешті, я б підкреслив би важливість такого пункту, що всі погодились. До речі, дуже давно не підписували спільного меморандуму, а тут підписали, він не надрукований, поки що я його не бачив, але вже є у Франції, в Німеччині і Росії. Так що ми бачимо, що є певна згода не тільки на те, що продовжується "мінський процес", і "нормандський формат" буде існувати і далі працювати, а й про пріоритети виконання певних позицій, в тому числі, я вважаю, тут не стільки перемога, скільки зважили на позицію України, що, насамперед, пріоритетними є моменти безпеки, і про необхідність забезпечення пасхального перемир'я, обміну всіх на всіх говорили раніше, але сьогодні чітко вже зазначили, підписали всі чотири під тим, що є меморандум, який говорить, що безпека насамперед, давайте цим займатись.

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Але саме ці питання підтвердили прихильність імплементації цієї частини Мінських домовленостей в тій частині найпроблемніших питань, які потребують не прихильності, а конкретних дій? Із конкретними діями не складається? Украинское фото "Нормандский формат": реального результата не будет - эксперт

— Проблема. Це правда. А як може складатись із конкретними діями, якщо людина, яка, в принципі, відповідає згори за цей процес — це голова, секретар Ради безпеки Турчинов, який сказав нещодавно, що наша задача крок за кроком, кілометр за кілометром просуватись на адресу кордону з Росією і, головне, він так пожартував, зважати на те, щоб не перейти цей кордон. Він або абсолютно безвідповідальна людина, або просто це означає, що людина, яка відповідає за безпеку, не вважає, що Україна має виконувати пункти "мінського процесу". Як за цих обставин можна сподіватись на просування? Дуже важко.

А те, що лідери України, Росії, Німеччини та Франції вкотре висловили прихильність "мінському процесу", вплине на вирішення проблеми?

— Я дуже сподіваюсь, що, оскільки Тіллерсон нещодавно був у Москві і розмовляв із Лавровим і Путіним, там також була зазначена дуже пунктиром українська тема, і чітко єдине, що ми чули, що США і адміністрація Трампа підтримає "мінський процес". Я думаю, що це важливий сигнал, який говорить про те, що давайте, хлопці, просувайтесь, у нас немає нічого, крім цього. Тому, по-перше, я б сказав би так, що президент, який погодився з тим, має щось зробити в своєму оточенні, щоб люди, які відповідають за ці моменти, не говорили таких дурниць, як Турчинов. Я просто дуже сподіваюсь, що щось тут має відбуватись.

Наскільки зміниться риторика Франції з новим президентом саме у "нормандському форматі"?

— Безумовно, зміниться. Хто там буде, ми не знаємо. Чотири кандидати зараз, просто вони всі мають різницю у 3-4% за опитуваннями. Це буде залежати від того, хто прийде на вибори. Там третина людей ще не визначились, підуть чи не підуть і, скоріш за все, ця третина просто не піде. Але може бути дуже несподіваний результат і може бути конкуренція між ультраправими і ультралівими. Ми просто знаємо, якщо так відбудеться, ми отримаємо зовсім нову політику. Якщо цього не буде і результат буде на користь Макрона, який — і вашим, і нашим, без визначеної позиції все одно, це буде певна зміна. Такого, як Олланд, який із усім, що пропонували США чи Ангела Меркель, з усім погоджувавсь, Франція не мала своєї власної зовнішньої політики. Зараз, я думаю, вона буде. Якою, я не знаю, я можу впевнено сказати, що дуже сильно на користь України вона не повернеться. Вона буде або продовжувати ту лінію, яка є, але, скоріш за все, буде більш гнучкою стосовно того, що всі мають виконувати — і не тільки Росія, а й Україна. Я думаю, що це дуже ймовірно, навіть якщо переможе Макрон.

Ранее директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что возможное присоединение США к минскому процессу не принесет Украине выгоды.