На сухом пайке. Трамп планирует сократить финпомощь развивающимся странам

Владимир Матвеев, обозреватель

Проект бюджета США на 2018 фискальный год предполагает существенное сокращение объема финансовой помощи развивающимся странам, по сравнению с этим годом, в контексте вероятного слияния USAID с Госдепартаментом.

Обещание президента США Дональда Трампа придерживаться политики "Америка прежде всего" включает план относительно значительного сокращения помощи странам, которые развиваются, в контексте объединения агентства США по международному развитию (USAID) с Государственным департаментом.

Об этом речь идет в статье, опубликованной Голосом Америки со ссылкой на американское издание Foreign Policy.

Так, в 2018-м году администрация президента Трампа предполагает сокращение на треть помощи развивающимся странам, говорится в бюджетном документе Госдепартамента, полученном Foreign Policy, сообщает Голос Америки.

США якобы намерены влить больше денег в программу, которая тесно связана с целями их национальной безопасности.

Согласно 15-страничному бюджетному документу Госдепартамента, полученному журналистами Foreign Policy, реструктуризация включает "переливание денег" из программы "помощи на развитие" в программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности", сообщают журналисты издания.

В нем детально описаны планы администрации главы государства относительно сокращения прямой международной помощи в фискальном 2018 году.

Документ помечен грифом "несекретный, но чувствительный".

В документе предлагается сократить объемы помощи финансирования украинских программ с 570 млн долларов, до 177 млн долларов, сообщает Голос Америки. Как подчеркивает американское издание, сокращение, предусмотренное в процентах, — 68,8%".

В то же время, как отмечает издание, Конгресс, похоже, не согласится на предлагаемое сокращение в полном объеме.

В комментарии экс-посла США в Украине Вильяма Тейлора, нынешнего вице-президента Института мира, говорится, что "одной из главных тем и целей политики США в Украине на протяжении многих лет было заинтересовывать их двигаться в направлении европейских институтов".

"Это в интересах США, чтобы они не двигались в направлении российских институтов", — сообщил американский дипломат.

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Ранее сообщалось, что уже экс-президент США Барак Обама подписал бюджет страны на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность увеличена до 350 млн долларов.

Президент Трамп предлагает существенно увеличить финансирование Вооруженных сил США и урезать его для Управления окружающей среды США, Госдепартамента и других федеральных агентств. Однако свыше 120 отставных генералов и адмиралов США подписали ранее письмо, в котором обратились с просьбой к Администрации Трампа не сокращать финансирование американской дипломатии и "программ развития".