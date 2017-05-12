США рассматривают возможность военной поддержки Украины в бюджете-2018

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. США планируют предусмотреть военную поддержку Украины в бюджете на 2018 год и готовы рассмотреть предложения по увеличению помощи стране "в борьбе с российской агрессией". заявил конгрессмен, председатель Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Киеве.

"Как вы знаете, мы выделяли средства на обеспечение безопасности после аннексии Крыма. Средства выделялись в 2016 году, предусмотрены на 2017 год. Мы предусматриваем средства в бюджете на 2018 год", — сказал он.

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В начале мая сенат США большинством голосов утвердил консолидированный проект государственного бюджета на 2017 финансовый год (завершается 30 сентября) в размере $1,1 триллиона. В законе о бюджетных ассигнованиях США на 2017 год на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планируют выделить не менее $238 млн.

В конце апреля американское издание Foreign Policy опубликовало рабочий документ, который подтвердил намерения нынешней администрации существенно сократить помощь развивающимся странам, в том числе Украине на 68,8%. В списке существует большое количество других стран, где финансирование урезано на 100%, то есть до "нуля". Среди них – Белоруссия, Азербайджан, Туркменистан, Черногория, Польша, Бразилия, Куба, ряд африканских стран, некоторые островные государства, страны Латинской Америки.