Трамп: палестино-израильское урегулирование - сложнейшая сделка из всех

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал урегулирование палестино-израильского конфликта "самой сложной сделкой из всех". Об этом он сказал по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп однако выразил надежду на достижение мирного урегулирования.

"Я благодарю премьер-министра (Нетаньяху) за его приверженность процессу мирного урегулирования, он делает многое, и это нелегко. Я слышал, что это самая трудная сделка, но я чувствую, что, в конечном счете, мы ее достигнем, я надеюсь", — отметил он.

Президент США не сообщил о конкретных планах по урегулированию ситуации. Выступление президента транслировали американские телеканалы.

Трамп вскоре после избрания объявил о намерении попробовать свои силы в ближневосточном миротворчестве и добиться урегулирования палестино-израильского конфликта, что пытались, но не смогли сделать его предшественники в Белом доме.