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    Трамп: палестино-израильское урегулирование - сложнейшая сделка из всех

    (обновлено: )38
    Президент США не сообщил о конкретных планах по урегулированию ситуации: Я слышал, что это самая трудная сделка, но я чувствую, что, в конечном счете, мы ее достигнем, я надеюсь".
    Дональд Трамп
    REUTERS Joe Raedle

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал урегулирование палестино-израильского конфликта "самой сложной сделкой из всех". Об этом он сказал по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Трамп и Тиллерсон станцевали на приёме у короля Саудовской Аравии
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    Танец Трампа на приеме у короля Саудовской Аравии

    Трамп однако выразил надежду на достижение мирного урегулирования.

    "Я благодарю премьер-министра (Нетаньяху) за его приверженность процессу мирного урегулирования, он делает многое, и это нелегко. Я слышал, что это самая трудная сделка, но я чувствую, что, в конечном счете, мы ее достигнем, я надеюсь", — отметил он.

    Президент США не сообщил о конкретных планах по урегулированию ситуации. Выступление президента транслировали американские телеканалы.

    Трамп вскоре после избрания объявил о намерении попробовать свои силы в ближневосточном миротворчестве и добиться урегулирования палестино-израильского конфликта, что пытались, но не смогли сделать его предшественники в Белом доме.

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