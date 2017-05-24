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    Указ Порошенко – не указ. Для кого открыты запрещенные соцсети

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    (обновлено: )93531
    Запрету российских соцсетей уже неделя, но споры вокруг этой темы не утихают. Президент говорит, что его народ "без соцсетей ФСБ проживет". Тем временем сами политики и дети руководителей Украины продолжают посещать российские соцсети, несмотря на запрет.
    Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Народ — против

    Запрету российских соцсетей и сайтов уже неделя, а страсти вокруг этой темы не утихают. Президент Петр Порошенко говорит, что его народ "без соцсетей ФСБ проживет". А украинцы в это время выходят на митинги и массово пишут петиции к президенту об отмене запрета.

    Так, в пятницу, 19 мая, в Киеве более 300 студентов решились выйти на митинг под Администрацию президента. Протестовавшие скандировали "Запрещать запрещено!", "Слава свободной диванной армии" и другое. По словам участников, они общаются через соцсеть ВКонтакте с участниками АТО, а запрет – первый шаг к цензуре.

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    Петиции против запрета российских соцсетей собрали уже более 52 тысяч голосов. На сайте петиций к президенту зарегистрировано 59 электронных обращений об отмене решения. Больше всего подписей пользователей получила петиция, зарегистрированная 16 мая, касающаяся отмены запрета именно соцсети ВКонтакте. В настоящее время она получила уже более 17 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых. 

    "Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т. д. Потеря этой платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", — говорится в тексте петиции.

    Указ президента — не указ

    Андрей Куликов. Архивное фото
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    Куликов: запреты не спасут, Украине нужно создавать свой информпродукт

    В то же время, как выяснили СМИ, целый ряд украинских политиков и чиновников, а также дети руководителей Украины продолжали посещать российские соцсети, несмотря на указ президента. 

    Депутат от парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что фракция продолжит вести страницы в российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

    "Оппозиционный блок" не будет закрывать свои страницы в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Указ президента, давший зеленый свет решению СНБО, касается провайдеров, а не обычных граждан", – цитирует слова Павленко пресс-служба партии.

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    Однако, как пишут Вести, были замечены и депутаты из пропрезидентской фракции. В частности, речь идет о депутате от БПП Владимире Мельниченко

    18-19 мая были замечены "ВКонтакте" депутаты Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Владимир Парасюк. Последний, к примеру, был онлайн вечером 19 мая, а накануне выложил фото в вышиванке. 

    По данным издания, посещала "ВКонтакте" и дочь свободовца Олега Тягнибока 22-летняя Дарина-Богдана.

    При этом ближайший соратник Тягнибока Андрей Ильенко свою страницу "ВКонтакте" удалил.

    Радикал Олег Ляшко страницу удалил. Последовал примеру и его соратник, нардеп Андрей Лозовой, хотя еще 18 мая в День вышиванки "ВКонтакте" выкладывал фото.

    Как пишет "Страна", старший и младший сыновья генпрокурора Юрия Луценко также посещают "ВКонтакте". Кроме того, была замечена в соцсетях и одна из дочек-двойняшек – Евгения Порошенко, но она зарегистрирована под девичьей фамилией мамы — Переведенцева

    София Кириленко, дочь вице-премьера по гуманитарным вопросам и министра культуры Украины, а также Анастасия и Ярослав Розенко, дети вице-премьера тоже продолжили посещать "ВКонтакте".

    Не придерживаются запрета Ярина Парубий, дочь главы Верховной Рады, а также Ольга Кононенко, дочь нардепа от БПП.

    Провайдеры разошлись

    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    hromadske.ua
    У Администрации президента студенты требовали отменить запрет "ВКонтакте"

    На данный момент большая часть крупных интернет-провайдеров и все телекоммуникационные операторы исполнили указ президента, закрыв в течение нескольких дней доступы к ресурсам из санкционного списка. 

    Однако так поступили не все. В частности, киевская компания LocalNet пообещала своим клиентам, что не будет отключать российские сайты до тех пор, пока не получит официальные разъяснения от госорганов.

    Тем временем, в МВД все же надеются, что провайдеры будут "добросовестно" выполнять решение о блокировке российских сайтов.

    Хотя пока сам механизм наложения и взыскания штрафов на провайдеров за отказ блокирования соцсетей и сайтов не урегулирован. 

    По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, для законодательного обеспечения потенциальных штрафов для провайдеров планируется внесение изменений в законодательство, над чем якобы уже работает парламентарий от "Народного Фронта" Антон Геращенко.

    По материалам из открытых источников интернет

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