Указ Порошенко – не указ. Для кого открыты запрещенные соцсети

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Народ — против

Запрету российских соцсетей и сайтов уже неделя, а страсти вокруг этой темы не утихают. Президент Петр Порошенко говорит, что его народ "без соцсетей ФСБ проживет". А украинцы в это время выходят на митинги и массово пишут петиции к президенту об отмене запрета.

Так, в пятницу, 19 мая, в Киеве более 300 студентов решились выйти на митинг под Администрацию президента. Протестовавшие скандировали "Запрещать запрещено!", "Слава свободной диванной армии" и другое. По словам участников, они общаются через соцсеть ВКонтакте с участниками АТО, а запрет – первый шаг к цензуре.

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Петиции против запрета российских соцсетей собрали уже более 52 тысяч голосов. На сайте петиций к президенту зарегистрировано 59 электронных обращений об отмене решения. Больше всего подписей пользователей получила петиция, зарегистрированная 16 мая, касающаяся отмены запрета именно соцсети ВКонтакте. В настоящее время она получила уже более 17 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

"Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т. д. Потеря этой платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", — говорится в тексте петиции.

Указ президента — не указ

В то же время, как выяснили СМИ, целый ряд украинских политиков и чиновников, а также дети руководителей Украины продолжали посещать российские соцсети, несмотря на указ президента.

Депутат от парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что фракция продолжит вести страницы в российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Оппозиционный блок" не будет закрывать свои страницы в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Указ президента, давший зеленый свет решению СНБО, касается провайдеров, а не обычных граждан", – цитирует слова Павленко пресс-служба партии.

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Однако, как пишут Вести, были замечены и депутаты из пропрезидентской фракции. В частности, речь идет о депутате от БПП Владимире Мельниченко.

18-19 мая были замечены "ВКонтакте" депутаты Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Владимир Парасюк. Последний, к примеру, был онлайн вечером 19 мая, а накануне выложил фото в вышиванке.

По данным издания, посещала "ВКонтакте" и дочь свободовца Олега Тягнибока 22-летняя Дарина-Богдана.

При этом ближайший соратник Тягнибока Андрей Ильенко свою страницу "ВКонтакте" удалил.

Радикал Олег Ляшко страницу удалил. Последовал примеру и его соратник, нардеп Андрей Лозовой, хотя еще 18 мая в День вышиванки "ВКонтакте" выкладывал фото.

Как пишет "Страна", старший и младший сыновья генпрокурора Юрия Луценко также посещают "ВКонтакте". Кроме того, была замечена в соцсетях и одна из дочек-двойняшек – Евгения Порошенко, но она зарегистрирована под девичьей фамилией мамы — Переведенцева.

София Кириленко, дочь вице-премьера по гуманитарным вопросам и министра культуры Украины, а также Анастасия и Ярослав Розенко, дети вице-премьера тоже продолжили посещать "ВКонтакте".

Не придерживаются запрета Ярина Парубий, дочь главы Верховной Рады, а также Ольга Кононенко, дочь нардепа от БПП.

Провайдеры разошлись

На данный момент большая часть крупных интернет-провайдеров и все телекоммуникационные операторы исполнили указ президента, закрыв в течение нескольких дней доступы к ресурсам из санкционного списка.

Однако так поступили не все. В частности, киевская компания LocalNet пообещала своим клиентам, что не будет отключать российские сайты до тех пор, пока не получит официальные разъяснения от госорганов.

Тем временем, в МВД все же надеются, что провайдеры будут "добросовестно" выполнять решение о блокировке российских сайтов.

Хотя пока сам механизм наложения и взыскания штрафов на провайдеров за отказ блокирования соцсетей и сайтов не урегулирован.

По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, для законодательного обеспечения потенциальных штрафов для провайдеров планируется внесение изменений в законодательство, над чем якобы уже работает парламентарий от "Народного Фронта" Антон Геращенко.

По материалам из открытых источников интернет