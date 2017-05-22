В АП заявили о невозможности полностью заблокировать российские соцсети

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. На 100% заблокировать российские социальные сети невозможно, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив. Об этом Шимкив сказал во время круглого стола в "Украинском институте будущего" в Киеве.

По его словам, все же необходимо создавать барьеры для входа в сеть и уменьшать их украинскую аудиторию, что "ограничит возможность сбора данных российскими спецслужбами".

"Три месяца назад действительно были разные совещания, обсуждалось, что можно, что нельзя. Я был приятно удивлен тому, что указ появился. По технологичности – мы должны понять одну простую вещь: действительно, ничего на 100% запретить невозможно, и это факт, который всем известен", — подчеркнул заместитель главы АП.

В то же время он подчеркнул, главное – это создать барьер для входа в социальную сеть.

"Системы блокировки существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns, тоже очень просто и примитивно… есть вопросы анализа трафика – это уже сложнее. Далее управление пакетами, когда начинается обсуждение пакетного анализа, здесь появляются все эти тезисы про миллионы и миллиарды. Пакетный анализ действительно сложный, но поверьте, мы можем сегодня отсечь 60% аудитории "ВКонтакте" с помощью url, dns и управления трафиком", — заявил Шимкив.

"Надо понимать, что VPN и TOR убирают много ваших данных, в том числе геолокацию, и это ограничивает возможность сбора данных российскими спецслужбами, это факт", — отметил он.

Президент Украины Петр Порошенко ранее ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.