Прощай, российская родня? Рекомендации Вятровича и скандал в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не визами едиными… Накануне скандально известный украинский историк Владимир Вятрович призвал соотечественников порвать все связи с Россией, в частности прекратить общение с родственниками, проживающими в РФ. Родственные связи могут быть использованы против Украины, предупредил глава Института национальной памяти.

"Прочь от Москвы, или Простые вещи, которые спасают. Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, и, наконец, даже родственные связи), будет использовано против нас", — написал Вятрович на своей странице в Facebook. Вот только согласны ли с таким сами украинцы? В соцсетях по этому поводу немало разнообразных комментариев.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook