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    "Оппоблок" будет вести страницы в "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (614)

    (обновлено: )13630
    Как заявил депутат от парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко, миллионы украинцев продолжают пользоваться российскими ресурсами, обходя запреты провайдеров.
    Социальная сеть Вконтакте
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    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Депутат от парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что фракция продолжит вести страницы в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые попали под украинские санкции.

    Социальная сеть ВКонтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Оппозиционный блок" не будет закрывать свои страницы в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Указ президента, давший зеленый свет решению СНБО, касается провайдеров, а не обычных граждан", — цитирует слова Павленко пресс-служба партии.

    По его словам, миллионы украинцев все равно продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя запреты провайдеров.

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

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