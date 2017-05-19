"Оппоблок" будет вести страницы в "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Депутат от парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что фракция продолжит вести страницы в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые попали под украинские санкции.

"Оппозиционный блок" не будет закрывать свои страницы в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Указ президента, давший зеленый свет решению СНБО, касается провайдеров, а не обычных граждан", — цитирует слова Павленко пресс-служба партии.

По его словам, миллионы украинцев все равно продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя запреты провайдеров.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.