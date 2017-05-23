История без выигрыша. Блокировка соцсетей: власть против общества

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Блокировка ряда российских соцсетей и интернет-сервисов остается одной из главных тем для обсуждения украинцев, постоянно обрастающей новыми подробностями.

Так, в пятницу, 19 мая, в Киеве более 300 студентов решились выйти на митинг под Администрацию президента. Протестовавшие скандировали "Запрещать запрещено!", "Слава свободной диванной армии" и другое. По словам участников, они общаются через соцсеть "Вконтакте" с участниками АТО, а запрет – первый шаг к цензуре.

Позднее руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заявил, что "если нам удастся сократить аудиторию (украинцев в "запретных" соцсетях) в два-три-пять раз, то это уже достаточный результат, ощутимый для национальной безопасности".

А президент Порошенко и вовсе сказал, что "без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить".

Народ – против, МВД – за

Тем временем петиции против запрета российских соцсетей собрали 52 тыс голосов: на сайте петиций президента зарегистрировано 59 электронных обращений об отмене решения о запрете российских социальных сетей и ресурсов, число подписей в которых составляет 51 919.

В МВД же надеются, что провайдеры будут "добросовестно" выполнять решение о блокировке российских сайтов, сообщил в эфире одного из телеканалов директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Он добавил, что если говорить об ответственности за невыполнение данного решения, то нужно вносить изменения в законодательство.

"Главная задача – уменьшить аудиторию"

Уже в понедельник, 22 мая, выступая на круглом столе в Киеве, заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив признал, что на 100% заблокировать российские соцсети невозможно, но "необходимо создавать барьеры для входа в сеть и уменьшать их украинскую аудиторию, что ограничит возможность сбора данных российскими спецслужбами".

"Поверьте, мы можем сегодня отсечь 60% аудитории "ВКонтакте" с помощью url, dns и управления трафиком", - заявил Шимкив, добавив, что "уже сегодня в соцсети "ВКонтакте" наблюдается отток пользователей".

"Для нас важно уменьшение объема аудитории", - подчеркнул чиновник.

В то же время присутствовавший на круглом столе народный депутат Александр Кирш недоумевал: "почему решение принималось без согласия Верховной Рады, почему не советовались с профильным комитетом, хотя бы с кем-нибудь из них".

"У нас же нет военного положения?! Более того – некоторые министры были не в курсе того, что произошло", – сообщил депутат.

Решение о запретах нужно либо приостанавливать, либо отменять, уверен Кирш.

"Война за умы запретами проигрывается"

Президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский отметил, что "интернет устроен таким образом, что любая блокировка обходится в миллион раз дороже, чем ее обход", а в целом же "мы втягиваемся в историю, в которой нет выигрыша".

Он также напомнил якобы цитату НАТО, где альянс поддержал решение о блокировке сайтов.

"НАТО сказало: правительство Украины сообщило нам, что это в целях безопасности. И мы согласны с правительством Украины На дипломатическом языке это означает, что просто не захотели комментировать", – уверен Ольшанский.

Война за умы запретами проигрывается, добавил эксперт.

Представитель общественной организации "Партнеры цифровой правозащиты" Андрей Пазюк отметил, что указ президента не соответствует правовым нормам. Директор телекоммуникационной палаты Украины Татьяна Попова сказала, что в указе есть ошибки, процедура не разработана, а операторы (провайдеры) интернета выполняют указ, "как им вздумается".

Она также заявила, что запрет в интернете – неэффективный путь.