Монтян: В Украине уже давно правит фашистский режим

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Пользователи соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", а также "Яндекса" и других сервисов из РФ пережили настоящий шок после указа президента блокировать российские сайты.

По стране прокатились вялые протесты, сознательные граждане писали петиции на сайте президента с просьбой вернуть соцсети, а кое-кто из юристов решил даже судиться с президентом из-за того, что 11 пунктов указа президента нарушают положения Европейской конвенции о защите прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах.

Но, как считает адвокат Татьяна Монтян, это все бесполезная трата времени, потому как наши провайдеры могли не следовать этому указу вообще, но они испугались и решили идти на поводу у власти.

"Проститутки из числа наших провайдеров тут же бросились выполнять указ и закрывать соцсети. Этот указ должны выполнять только госорганы, а не частные конторы. И даже если на них (провайдеров) подать в суд — толку не будет.



Провайдеры боятся репрессий, даже не основанных на законе указов. Если подавать в суд на Порошенко – это ничего не даст. Поэтому умные люди будут входить в соцсети через альтернативные сервисы и не будут морочить себе голову, потому что в стране уже давно правит фашистский режим, людей вносят на сайт "Миротворец" и избивают за георгиевские ленточки, а полиция не реагирует, хотя закон о запрете ленточек не подписан.



Фашики безнаказанно гуляют и полиция за них заступается, как это было на днях в Одессе", – сообщила Монтян в комментарии РИА Новости Украина.

Как считает юрист, националистам сегодня надо любыми способами поддерживать свой электорат, "своих Майдаунов, рассказывать им о перемогах", поэтому и возникают разные запреты.

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"С "Вконтакте" – там другая подоплека, не совсем политическая. Так разоряют Алишера Усманова. За этим торчат уши наших цивилизованных белых метрополий, которые приказали Пете это сделать. Его акции уже поползли вниз. Но при этом все дети нашей п…ты продолжают сидеть "ВКонтакте", в российских соцсетях, которые запретил Петя. Каждый божий день их дети туда заходят, и дочки Порошенко не исключение, сидят "ВКонтакнике" и чухают себя великолепно. Там же все вы***ки наших доблестных дебилов", – подчеркивает Монтян.