Монтян: когда власть поменяется, Луценко вернут в Менскую колонию

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По мнению юриста, ГПУ превратилась в абсолютно бесполезный, коррумпированный орган. И кроме популистских заявлений — никаких конкретных дел нет и быть не может. А нынешняя власть по сравнению с предыдущей чудовищна.

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"Могу сказать, что за год Юрий Луценко уничтожил в прокуратуре все, что еще кое-как шевелилось. И от него ничего другого сложно было ожидать. Он заявлял об очищении системы?! Так пусть расскажет о том, кто занимался расследованием преступлений Януковича и его незаконного обогащения и откуда у следователя появилось богатство, я имею в виду товарища Басова (Дмитрий Басов, заместитель начальника Департамента специальных расследований — начальник управления специальных расследований с 7 июня 2016 года — Авт.). Он оформил фиктивный развод, у него имущество на миллионы, которое не известно, откуда взялось. Я написала по этому поводу жалобу в НАБУ, но они не ответили. Я подала жалобу на бездеятельность НАБУ в суд и 22 мая жду решения. Я считаю, что это мой весомый вклад в годовщину деятельности Луценко. Он назначил расследовать деятельность Януковича таких п… в, по сравнению с которыми преступления тех, которые они расследуют, — детский лепет на лужайке", — заявляет Татьяна Монтян.

Все заявления Луценко о том, что он, дескать, доведет до суда дела VIP-чиновников прошлой и нынешней власти, только для красного словца, считает адвокат.

"Ему сегодня надо самому думать, куда он будет сваливать, а не искать сбежавших чиновников. Когда власть поменяется, Луценко вернут назад в Менскую колонию. Только сидеть он будет не так прекрасно, как при злочинной владе, а конкретнее и жестче, потому что бумеранг всегда возвращается, даже если он на время зависает в воздухе. И все маятники, рано или поздно, начинают крутиться в обратную сторону. За то, что начудила эта мразь, обратка будет жесточайшая. Никто ему не простит. Если бы он был такой себе Пашка Корчагин, чистый, как "слеза комсомолки", безневинный, как лесная маргаритка, и реально боролся с негодяями, которые обогатились за счет народа, — это бы общество как-то приняло. Но уже четвертый год все имеют счастье наблюдать, что пришла к власти голота, конченные чудовища, по сравнению с которыми "злочинна панда" были милые и скромные ребята. Все познается в сравнении", — констатирует адвокат.

Да и дотянуться до некоторых из бывших у Юрия Витальевича "кишка тонка", подчеркивает Татьяна Монтян.

"Например, Злочевский мутит совместный бизнес с Байденом, и он не поленился перед поражением демократов приехать в Украину и похлопотать о своем бизнесе. А он (Злочевский — Авт.) — представитель "злочинного режима", но чувствует себя великолепно. И таких, я думаю, как собак не резанных — все их знают, но не трогают", — констатирует Монтян.

Да, бывший банкир Шепелев много интересного рассказал о Юрии Луценко и напрямую обвинил его в коррупции, но сегодня, пока Луценко в фаворе, на это никто не обращает внимания. Но это вечно не может продолжаться, отмечает адвокат.

"Шепелев все рассказал, и я уверена, что таких историй масса. Бывший председатель апелляционного суда Чернушенко тоже рассказывал, как новая власть на него давила и требовала принятия незаконных решений. Народ за три года уже успел убедиться, что по сравнению с пришедшей к власти старая власть была плюшевой и пушистой и невинной, как божий ангел", — подчеркивает Татьяна Монтян.

Если сейчас замазанного по самые помидоры Луценко никто не возьмется посадить, то это сделает новая власть.