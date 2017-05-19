Запрет на соцсети РФ в Украине: протесты, петиции, иски

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Третьи сутки в Украине не утихают бурные обсуждения указа президента Петра Порошенко о блокировке доступа к ряду российских сайтов, в том числе Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru, Яндекс. Некоторые провайдеры уже начали отключать доступ к российским ресурсам.

В целом мнения украинцев резко разделились: часть пользователей поддержали решение о блокировке "ресурсов страны-агрессора", другие же выступили резко против, заявив о цензуре, антиконституционности и необоснованности таких ограничений.

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Первые ласточки: протесты в Киеве, Харькове

Многие противники указа президента отмечают, что любые ограничения должны быть убедительно обоснованы государством. В связи с этим в соцсетях всё активнее заговорили о необходимости массово выходить улицы с целью защитить свое право на информацию и доступ к ней.

"Диалог?! Поводу чего?! Нарушения в этом случае статьи 32Конституции Украины? Статьи 19 Всеобщей декларации прав человека, статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, статьи 10 Европейской конвенции о правах человека?….Государственные ответные меры и ограничения, предписанные законом, должны быть "пропорциональны достигаемой легитимной цели"? А необходимость ограничений в отношении контента должна быть УБЕДИТЕЛЬНО ОБОСНОВАНА государством? Так по поводу чего будем устраивать никому не нужный сходняк-диалог вместо того, что массово выйти на улицы с целью защитить свое право на информацию, доступ к ней, на свободу слова?" — с возмущением спрашивает пользователь Юрий Кияшко.

Тем временем, первые ласточки решения президента — акции протеста, хоть и малочисленные, прошли в Киеве и Харькове.

Так, во вторник, 16 мая, украинская молодежь собралась в Киеве на Майдане и в Харькове возле "Ники" с требованиями не закрывать соцсети ВКонтакте и Одноклассники, писали Вести.

Кроме требований сохранить доступ к соцсетям, молодежь выступила за отмену указа президента 133/2017, который блокирует сервисы Яндекс и Mail.ru, вводит запрет на использование программы 1С и антивируса Касперского, а также ряда других приложений, программ и сервисов, вошедших в повседневный обиход практически каждого украинца.

Участники акции прошли от Майдана к Администрации президента, где начали на асфальте писать посты, как в соцсетях. В руках у них были плакаты с изображениями удаленных страниц из соцсетей и dislike.

Кроме того, около 50 человек вышли на акцию протеста в Харькове. Среди них — пользователи соцсетей, владельцы и администраторы пабликов соцсети "Вконтакте".

Протестующие заявили, что указ президента Петра Порошенко нарушает их права на свободу слова, угрожает потерей работы в соцсетях для десятков тысяч украинцев.

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Некоторые участники акции предлагали провести общественные слушания по этому вопросу.

"Мы не согласны с таким сумбурным и необоснованным решением. "ВКонтакте" является удобной и практичной социальной сетью, в отличие от того же Facebook", – заявил организатор акции протеста, руководитель "Харьков LIVE" Дмитрий Чубенко.

Он подчеркнул, что при помощи ВКонтакте люди обмениваются информацией, узнают новости и в том числе собирают помощь для воинов АТО.

Из-за внезапного запрета участники акции не собрали большое количество людей, однако обещают выйти на более массовые пикеты ближе к выходным.

Забросали мусором

Тем временем, во Львове неизвестные забросали мусором вход в фирменный магазин Roshen на ул. Владимира Великого во Львове.

Рядом с мешками с мусором они оставили плакаты с надписями "Верни ВК" и "Убери мусор".

Работники Roshen самостоятельно убрали мешки с мусором, в полицию решили не обращаться.

На очереди — Днепр

Кроме того, общественники готовят в Днепре митинг против блокирования социальной сети ВКонтакте в Украине, пишут местные СМИ.

В частности, общественная организация "Спільними зусиллями" зовет всех на митинг 20 мая в 12:00 на Европейскую площадь.

По их мнению,блокировка ресурсов является противоправной, а нормальные люди и так смогут отличить пропаганду в интернете и обойти ее стороной.

"Данная социальная сеть существует для общения и работы. Мы считаем ее запрет ограничением свободы слова, мысли и деятельности на территории Украины….ВК — это огромная рекламная платформа, которая помогала в реализации отечественного продукта и волонтерского движения.Эта сеть уже вошла в нашу жизнь, и это произошло еще много лет назад. Заблокировать новую сеть — одно дело, но блокировать весь контент (фото, контакты, музыка, группы по делам и работе) — это противоправно!" — с возмущением говорят общественники.

Десятки петиций и иск в суд

Тем временем, на сайте президента уже появились десятки петиций с просьбой вернуть российские соцсети и запустить украинские аналоги.

Больше всего президента просят отменить блокировку ВКонтакте. Отдельных петиций по этой соцсети уже более 11.

"Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов. Данное решение администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте — это обязанность СБУ или киберподраздилений (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), почему неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?!" — пишет автор петиции Анатолий Ткаченко, которая собрала уже более 10 тысяч голосов.

Всего за отмену блокировки российских ресурсов и снятия ограничений с компаний уже разместили более 30 петиций, которые поддержали более 14600 граждан.

Некоторые пользователи иронично отмечают, что Украина держит курс на Европу, а похожа в своих действиях на Северную Корею.

"Хотели в Европу, а оказались ли это? В КНДР?…Свобода искать, получать и распространять информацию является одним из важнейших политических и личных прав человека и включена во Всеобщую декларацию прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 (ст. 19)", — пишет автор петиции Екатерина Лещенко, которая собрала уже 2853 голосов.

Нашлись даже те, кто подал на президента иск в суд. Речь идет о харьковском юристе Дмитрии Лихачеве.

В иске говорится, что 11 пунктов указа президента нарушают положения Европейской конвенции о защите прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах.

"Я не буду мириться с таким беззаконием и безнаказанным нарушением прав граждан, господин Президент. И дело не в ВК и не "Одноклассниках" и т.д. Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Я просто не могу понять: где и когда я делегировал государству право определять — что и где мне смотреть, писать и читать", — написал он на своей странице в Facebook.

Есть среди обращений и те, которые поддерживают решение президента. Кто-то и вовсе просит запретить российские интернет-ресурсы. Один из граждан предлагает вслед за блокировкой соцсетей "запретить матрешки, водку, пельмени, балалайки, а всех медведей депортировать в Сибирь".

Еще в одной петиции предлагают создать "новую мощную украинскую соцсеть, которая заменит очень популярный ВКонтакте". Однако все эти петиции набрали пока мало голосов.

Правозащитники обеспокоены

Высказали свою обеспокоенность и правозащитники Human Rights Watch. Они призвали президента Петра Порошенко отменить указ о блокировании российских сайтов и соцсетей.

"Это еще один пример той легкости, с которой президент Петр Порошенко неправомерно пытается контролировать публичное обсуждение в Украине", — выразила мнение Таня Купер, исследователь украинского представительства HRW.

Исполнительный директор киевского Института массовой информации Оксана Романюк сообщила правозащитникам, что украинское правительство не предоставило обоснование необходимости такого широкого запрета на интернет-компании.

При этом в HRW напомнили, что Украина является участником Европейской конвенции о защите прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, оба из которых гарантируют свободу выражения взглядов, в том числе доступ к информации.

По материалам из открытых источников интернет