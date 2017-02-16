Татьяна Монтян о Луценко и ГПУ: какой поп, такой и приход

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду провел коллегию прокуратуры, на которой раскритиковал роботу министерства внутренних дел, службы безопасности, государственно фискальной службы и министерства юстиции. Пообещал так же увольнять прокуроров, которые не добросовестно относятся к своим обязанностям по контролю над силовиками и по расследованию дел.

Так же генпрокурор поведал о нововведениях – проверке всех прокуроров на предмет употребления наркотиков, для чего они будут обязаны сдать анализы.

По мнению адвоката Татьяны Монтян, Америку Луценко не открыл, он говорил очевидные вещи, но при этом "бардак" в его ведомстве как был, так и остается. А заявления генпрокурора больше похожи на пиар-акцию.

"Все эти байки про сдачу прокурорами волос, ногтей и прочего на наличие наркотиков, хорошо хоть не кала, говорит только том, что Юрию Витальевичу надо начать с себя. Эта бредовая идея могла возникнуть только под действием алкоголя или наркотиков.

Если говорить о росте преступности, так это очевидные вещи, не надо для этого нажираться и наркотой полироваться. Луценко говорил очевидные вещи и Америку не открыл. В прокуратуре сегодня работать некому. Нормальные люди давно ушли из прокуратуры, потому что быть причастными к этой шайке госпереворотчиков они не хотят, потому что знают, что придется отвечать в скором времени за содеянное и они не хотят связываться с Юрой и быть причастными к его делишкам.

И эта показательна порка прокуроров только пиар-акция, потому что как бардак был в прокуратуре, так он и остался. Прокуроры охр***ли окончательно. По дебильному кодексу Портнова (уголовно-процессуальному — Авт.) например, нельзя рассматривать апелляции на санкции без прокурора, а они не ходят в заседание и срывается по пять и больше заседаний. Санкция кончилась, а апелляцию рассмотреть нельзя. Судьи говорят, что пишут докладные ежедневно о том, сколько прокуроров не явилось и по каким делам. При Луценко бардак в прокуратуре усугубился. Какой поп, такой и приход. Какой Юра, такая и прокуратура", — отмечает Татьяна Монтян.

Четвертый год прокуратура мусолит дела по Майдану, когда уже все здравые сроки прошли и никакого результата, подчеркивает адвокат. Да и дела, которыми занимается прокуратура, очень избирательны.

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"Как такое возможно, что "мирные" протестанты бросающие в правоохранителей коктейли Молотова и камни амнистированы, а держат за решеткой людей, которые какому-то "майдауну" в дыню дали за что-то. Это беспредел! При этом полстраны считает, что этих "майданутых" надо было посносить водометами и не допустить госпереворота. И осуждают Януковича не за то, что он сделал, а за то, что он не сделал.

Сегодня страной рулят твари представляющие госпереворотчиков и ни к чему хорошему это не привело", — заявляет Татьяна Монтян.

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По ее мнению, сегодня никто не занимается работой, а только одними разговорами. Эту практику давно пора заканчивать, потому что в в стране не понятно что творится.