Чем заменить "ВК" и "ОК": 6 альтернативных соцсетей

РИА Новости Украина

Среди пользователей "ВКонтакте" и "Одноклассники" началась настоящая паника после введения на эти и другие ресурсы президентских санкций. Vgorode собрал альтернативные соцсети, помимо Facebook и Twitter.

Google+

Компания Google создала приложения для чего только можно. Не оставили разработчики без внимания и соцсети.

Google+ являет собой некий клуб по интересам с простым интерфейсом, отличающимся от ВКонтакте, но по цветовой гамме напоминая Одноклассники.

Правда, одноклассников тут пока не так уж и много, поскольку среди украинцев, тем более старшего поколения, этот ресурс не популярен.

Плюсы: простая навигация. Удобное размещение новостей по тематике и наличие всех сопутствующих приложений Google под рукой.

Минусы: музыку здесь не послушаешь, да и для просмотра видео придется переходить на YouTube.

Кому подойдет: Тем, у кого есть почтовый ящик на Google. И тем, кто соцсети использует в основном для просмотра новостей.

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MySpace

Весьма качественная социальная сеть, где вы с трудом найдете своих знакомых. Все потому, что популярна она среди американцев. Но интерфейс, который по началу кажется неудобным, влюбляет в себя внезапно выскакивающими окошками с видео или другими примочками MySpase.

Плюсы: зарегистрироваться можно через аккаунты на Facebook или Twitter, можно создать свой блог, который может прочесть Джонни Депп или Боб Дилан. Все потому, что большинство мировых звезд пользуются MySpase.

Кому подойдет: Тем, кто знает английский, кто интересуется искусством, музыкой и литературой. Кто может создавать собственный продукт и делиться им с аудиторией.

Instagram

Этот американский ресурс очень любят девочки, ведь можно выкладывать полный фотоотчет своего дня, и он соберет тысячи лайков.

Instagram простой в использовании и не требует регистрации с нуля. Его можно привязать к уже существующим аккаунтам.

Плюсы: простой интерфейс и котики. Также, с помощью Instagram можно легко вычислить, что ваша коллега в офисе не лежала дома с ангиной, а взяла больничный и слетала в Египет.

Минусы: Килотонны хештегов с котиками. Вас также могут засечь при поездке в Испанию на майские праздники, хотя вы всем рассказывали легенду о работе на грядках на бабушкиной даче. Еще и музыку не послушаешь.

Кому подойдет: Тем, кто любит фотографии котиков, ног и еды. И тем, для кого важно делиться с друзьями фото и видеофайлами.

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UKRFACE

Зайдя на Ukrface, невольно думаешь, что машиной времени переместился в прошлое и стоишь у истоков ВКонтакте, когда среди твоих друзей только избранные имеют аккаунты в этой соцсети.

Плюсы: все привычно и знакомо, как ВКонтакте и не требует дополнительных сил и времени на освоение.

Минусы: пусто. По крайней мере, в данный момент.

Кому подойдет: Тем, кто ностальгирует по привычному интерфейсу "ВКонтакте".

UkrOpen

Интерфейс UkrOpen уникален, потому как был разработан с нуля. Но, ко всему, кнопочки и функции у сайта схожи с Facebook и "ВКонтакте". Пользователи "Одноклассников" всплакнут при виде функции просмотра гостей.

Плюсы: кнопки, как в Одноклассниках. Функции просты и понятны, все имеет свои иконки.

Минусы: снова пусто. Боль в пустоте музыки и видео. База данных соцсети достаточно сырая.

Кому подойдет: Тем, кто не прочь поддержать отечественного производителя, попытавшегося создать аналог ВКонтакте и Одноклассники, не копируя их полностью.

Ц.укр

Украинская сеть, попытавшаяся скопировать ВКонтакте и добавь туда немного Цукерберга. После дня пребывания остались двойственные чувства: вроде все знакомо и привычно, любимая музыка рядом да и накопленные ВК за годы фотки перенеслись в один клик. Но пустовато тут пока.

Плюсы: все, что нажито непосильным трудом Вконтакте в один клик переносится сюда. И теперь все законно.

Минусы: музыку надо загружать самостоятельно на сайт, а не искать ее из базы данных. И магия переноса информации с ВКонтакте на Ц.укр заканчивается только заглавным фото и личными данными.

Кому подойдет: Тем, кто не хочет разбираться с новым интерфейсом, а просто по старинке загрузить фотки, видео и музыку на страницу, похожую на ВК и возобновлять контакты с давними знакомыми.