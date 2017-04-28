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    Монтян: сегодня гопники в Украине никого не стесняются и не боятся

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    Сегодня преступники в Украине не боятся ни детей-полицаев после трехмесячных курсов, ни прокуратуру, возглавляемую генпрокурором без юридического образования, ни разваленных судов, отмечает юрист Татьяна Монтян.
    Татьяна Монтян
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    В последнее время украинские адвокаты часто начали фигурировать в уголовной хронике в качестве пострадавших. Их имущество портят, а их самих бьют и даже убивают. Все это — издержки профессии, считает адвокат Татьяна Монтян.

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    По лезвию бритвы. Адвокат - смертельно опасная профессия

    По мнению юриста, большинство адвокатов страдают из-за профессиональной деградации. В адвокатской среде, как и везде, встречаются непорядочные люди, которым достается за дело, а точнее, за их жадность.

    "Бывает, что адвокат взял бабло, пообещал, что все "порешает", но не выполнил обещаний и денег не вернул. Вот из них бабло выбивают всеми возможными способами, но сначала предупреждают: верни деньги по-хорошему, портят имущество. Клиенты бывают разные, кто-то прощает долг, а кто-то идет на принцип. Если же убивают, значит не видят другого способа наказать за вранье.

    По очень серьезным делам, когда кому-то адвокат переходит дорогу, такой адвокат, как правило, исчезает — плавает где-то в Днепре с зацементированным тазиком на ногах. На юристов всегда нападали, но сейчас, в виду отсутствия в стране каких-либо правоохранительных органов, гопники никого не стесняются.

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    Не боятся они ни детей-полицаев после трехмесячных курсов, ни прокуратуру, возглавляемую Юрой Луценко без юридического образования, ни разваленных судов. Раньше хоть что-то сдерживало разную шушеру, а сейчас ничего не сдерживает. Люди решают свои делишки, никого не опасаясь", — рассказала Монтян в комментарии РИА Новости Украина.

    Как считает адвокат, юристам нужно думать, с кем связываться и у кого брать деньги: если получился промах, тут же возвращать деньги и не ждать, когда начнут "прессовать".

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