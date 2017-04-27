По лезвию бритвы. Адвокат - смертельно опасная профессия

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

За несколько последних лет в Украине от нападений неизвестных злоумышленников пострадали десятки адвокатов, есть и погибшие. Кто-то страдает за свою профессиональную деятельность, кто-то — за профессиональное бездействие. Но ни одни ни другие не чувствуют себя в безопасности.

Во вторник, 25 апреля, на улице Драгоманова в Дарницком районе столицы группа мужчин (пять-шесть человек в масках) выскочили из бусика и напали на 50-летнего прохожего. Избили, забрали его сумку и сбежали. Как выяснилось, потерпевший работает заместителем руководителя одной из юридических фирм. Мотивы нападения еще не известны.

В Харькове было совершено разбойное нападение на адвоката Сергея Данило и его клиента. Возле кафе их подстерегла группа вооруженных людей. Хулиганы повредили его автомобиль, а клиента избили и угнали его иномарку.

В селе Циркуны Харьковской области неизвестный убил адвоката Татьяну Попову неподалеку от ее офиса. 35-летнюю женщину неизвестный ударил ножом в грудь и сломал ей шею. В прошлом году в Харькове не стало еще двух адвокатов. В марте в собственной квартире в Харькове нашли мертвым Виктора Лойко, как сообщили правоохранители, его убили грабители — из квартиры пропали ценные вещи и деньги. В январе в центре Харькова неизвестный застрелил Александра Грузкова. Его убийство не раскрыто.

Как отмечает адвокат Александр Горошинский, причины нападений на адвокатов нередко связаны с их профессиональной деятельностью.

"Адвокаты берутся за самые разнообразные дела, приходится работать с информацией, которая неудобна определенному кругу лиц, тогда и предпринимаются попытки запугать. В последнее время часто происходят случаи нападения на адвокатов, которые принимают участие в политических, резонансных делах, которым пытаются любым способом закрыть рот. И я это знаю, как никто другой, потому что являюсь защитником экс-сотрудников спецподразделения "Беркут". В суде меня обливали кровью, оскорбляли, запугивали, а года полтора тому назад меня вывозили из суда в багажнике машины, так как на улице уже поджидала разгоряченная толпа", — рассказывает Александр Горошинский.

Как подчеркивает адвокат, защиты от полиции ждать не приходится. В этом вопросе можно рассчитывать только на самого себя.

"На полицию нет надежды. Неоднократно обращался к ним с соответствующими заявлениями об угрозе жизни, но они отписываются, что не усматривают состава преступления. Уже давно поднимался вопрос о том, чтобы дать разрешение адвокатам на ношение и приобретение травматического оружия, но до дела так и не дошло. Поэтому адвокаты сегодня буквально ходят по острию бритвы", — объясняет Александр Горошинский.

В то же время, как считает адвокат Татьяна Монтян, большинство ее коллег страдают из-за профессиональной деградации. В адвокатской среде, как и везде, встречаются непорядочные люди, которым достается за дело.

"Бывает, что адвокат взял бабло (гонорар — Ред.), пообещал, что все порешает, но не выполнил обещании и деньги не вернул. Вот из них бабло выбивают всеми возможными способами (но сначала предупреждают: верни деньги по-хорошему), имущество портят. Клиенты бывают разные, кто-то прощает долг, а кто-то идет на принцип. Если же убивают, значит не видят другого способа наказать за вранье. По очень серьезным делам, когда кому-то адвокат переходит дорогу, такой адвокат, как правило, исчезает. Плавает где-то в Днепре с зацементированным тазиком на ногах. На юристов всегда нападали, но сейчас, в виду отсутствия в стране каких-либо правоохранительных органов, гопники никого не стесняются. Не боятся они детей-полицаев после трехмесячных курсов, ни прокуратуры, возглавляемой Юрой Луценко без юридического образования, ни разваленных судов. Раньше хоть что-то сдерживало разную шушеру, а сейчас ничего не сдерживает. Люди решают свои делишки, никого не опасаясь", — отмечает Татьяна Монтян.

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Как считает адвокат, надо думать, с кем связываться и у кого брать деньги. Если получился промах, тут же возвращать и не ждать, когда начнут прессовать. Сегодня каждый должен оценивать свои риски, тогда и профессия не будет считаться опасной.