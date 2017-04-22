Я памятник себе… К годовщине пребывания Луценко на посту главы ГПУ

Денис Гаевский, обозреватель

В последнее время отставки с высоких должностей посыпались, словно из рога изобилия – Гонтарева, Билоус, Вовк. Не исключено, что в ближайшее время к "отставникам" присоединится генпрокурор Юрий Луценко. Как минимум, в скором времени ожидается решение суда по иску экс-генпрокурора Шокина, требующего восстановления в должности. Впрочем, судьба действующего главы ГПУ полностью находится в руках Петра Порошенко – едва ли кто из украинцев верит в беспристрастность судебной системы. Но в любом случае Луценко останется в "обойме" – ведь "скамейка запасных" у президента необычайно коротка.

Самого же Юрия Витальевича, под которого почти год назад меняли законодательство, исключая норму о необходимости наличия юридического образования для генерального прокурора, можно назвать самым эффектным, но самым неэффективным главой Генпрокуратуры за период независимости. Впрочем, работа у Луценко и впрямь непростая – никого из серьезных чиновников к ответственности привлечь невозможно, потому что кругом свои…

Борьба с коррупцией

Наиболее серьезными чиновниками, за которых взялось ведомство Луценко по обвинению в коррупции стали замминистра здравоохранения Роман Василишин и замглавы Николаевской ОГА Николай Романчук. Однако, как свидетельствует опыт последних лет, все громкие процессы в Украине заканчиваются примерно одинаково – подозреваемые выходят под залог, а затем, когда внимание общества переключается на новый скандал, уголовные дела разваливаются в судах либо же вовсе не доходят до последних. Совершенно не удивит, если так произойдет и в случае с вышеуказанными чиновниками.

Другой способ фактического избегания наказания – заключить сделку со следствием. По словам Луценко, порядка 20 чиновников эпохи Януковича пошли на такой шаг. Наиболее громкой историей стало дело в отношении экс-замглавы НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы (когда "вышки Бойко" стали "вышками Кацубы"), который в марте 2017 вышел на свободу, возместив 100 млн грн нанесенных государству убытков (притом, что обвинялся в нанесении убытков минимум на 500 млн грн при совершенно другом обменном курсе).

Летом прошлого года Луценко пытался обуздать "янтарную мафию" на Ровенщине, чей денежный оборот составляет, по его словам, $800 тыс в день. Был задержан ряд силовиков областного уровня, произошли перестановки в прокуратуре области, но "Янтарная республика" по-прежнему живет и процветает. Видимо, просто произошла смена бенефициаров схем.

Дела против "бывших"

Придя в ГПУ, Луценко пообещал завершить расследования дел против Януковича. Воз и ныне там, а сроки начала суда над экс-президентом постоянно сдвигаются. Хотя понятно, что это будет не суд, а судилище.

Обещал Луценко также "дотянуться" до Эдуарда Ставицкого и Владислава Каськива – шансы на это объективно невелики.

Накануне прощального визита Байдена в Киев ГПУ закрыло дело против экс-министра экологии Злочевского, владельца газодобывающей компании "Burisma". Злые языки связывают это с тем, что сын экс-вице президента США Хантер Байден входит в совет директоров "Burisma".

Дело в отношении бывшего "регионала" Владимира Медяника, обвинявшегося в сепаратизме, закрыто Генпрокуратурой.

По всей видимости, единственным человеком из команды Януковича, который отправится в места не столь отдаленные, станет Александр Ефремов. Фактически он станет "козлом отпущения", оказавшемся не в то время, не в том месте.

Не касаясь юридической стороны дела, отметим: в глазах "патриотической общественности" отсутствие приговоров против "бывших" – не иначе чем "предательство идеалов майдана".

Давление на политических оппонентов

Не секрет, что силовые структуры в Украине всегда использовались для давления на политических оппонентов и передела бизнеса. В данном случае наглядным примером является дело против Новинского, с которого снята неприкосновенность. Помимо того, что Вадим Владиславович – один из конкурентов Петра Порошенко по бизнесу, дело против Новинского является инструментом давления на "Оппозиционный блок" и УПЦ (МП).

Также Луценко заявлял, что будет добиваться снятия неприкосновенности с нардепов Шуфрича, Константиновского, Супруненко. Видимо, мотивом является не только сужение "кормовой базы" (официальная версия – уклонение от уплаты налогов), но и принуждение "Оппоблока" и "Народного фронта" к проявлению большей сервильности по отношению к президенту.

Кроме того, Луценко заявлял о том, что подозрение может быть вручено мэру Львова Садовому, располагающего президентскими амбициями.

Пиар

За что Юрию Витальевичу можно поставить пятерку – так это за умение пиариться. К примеру, Луценко, не мудрствуя лукаво, вызвал на допрос Шойгу, а также заявил, что ГПУ работает над подозрением Путину и Медведеву. Картина маслом.

Откровенным фейком выглядел допрос в ГПУ высших должностных лиц Украины о преступлениях, совершенных во время "майдана".

Позабавило публику намерение Луценко проверять прокуроров на предмет наркотической зависимости. От себя добавим – желательно и на предмет зависимости алкогольной. Притом начать можно с генерального…

Провалы

ГПУ в период Луценко запомнилось межведомственным противостоянием с НАБУ – достаточно вспомнить обыски в ведомстве Артема Сытника, инициированные прокуратурой, а также потасовку между сотрудниками ГПУ и НАБУ прямо в центре Киева. А также Сытник жаловался, что Луценко заблокировал доступ НАБУ к Единому реестру досудебных расследований.

Громким провалом стало бегство за границу нардепа Онищенко, обвиняемого в нанесении государству убытков в размере 3 млрд грн.

Резонанс получила история об экстрадиции летом 2016, накануне президентских выборов в Молдавии, задержанного молдавского бизнесмена Платона, обладавшего украинским паспортом (фамилия в украинском паспорте – Кобалев). Дело в том, что выдача иностранному государству граждан Украины грубо противоречит Конституции Украины.

Ну и, безусловно, отсутствуют малейшие результаты расследования громких убийств – Бузины, Калашникова, Чечетова, Грабовского, Шеремета, Вороненкова и множества других.

Резюме

В Украине по-прежнему на высокие должности назначаются люди, исходя не из профессиональных качеств последних, а согласно принципу личной преданности. Во главе ГПУ Луценко действовал, прежде всего, как политик (а не страж закона), который рассматривает прокуратуру как трамплин для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Эпоха шоу-политики диктует свои законы, а потому Генпрокуратура под руководством Луценко все больше напоминает пиар-контору и «стол заказов», а не ключевой орган, стоящий на защите закона и общества.