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    Общество

    Порошенко: украинцы смогут прожить без российских соцсетей

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    (обновлено: )17005
    Президент Украины Петр Порошенко затронул тему запрета российских социальных сетей во время мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы способны прожить без российских социальных сетей. Об этом он заявил во время мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий.

    Компьютер. Архивное фото
    Pixabay / CC0 Public Domain
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    "Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить", — сказал он, передает "112 Украина"

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

    В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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