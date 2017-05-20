Хроника 19 мая: реакция ООН на запрет соцсетей, авиаудар США по Асаду

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В пятницу, 19 мая, "Укртелеком", "Триолан" и lifecell закрыли доступ к запрещенным сайтам РФ, в ООН отреагировали на санкции Украины в отношении российских интернет-ресурсов, Украина запретила транзит продовольственных грузов в Приднестровье, авиация США нанесла удар по сторонникам Асада. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

"Укртелеком", "Триолан" и lifecell закрыли доступ к запрещенным сайтам РФ

Крупные украинские операторы телекоммуникационных услуг "Укртелеком" и "Триолан" в пятницу ограничили предоставление доступа к российским социальным сетям и ресурсам, попавшим под санкции Киева, сообщили РИА Новости в службах поддержки абонентов. Вместе с тем один из крупнейших провайдеров "Воля" заявил о намерении заблокировать ресурсы из санкционного списка с 1 июня.

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В ООН отреагировали на санкции Украины в отношении российских соцсетей

В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам. По словам заместителя представителя генсека ООН ФарханаХака, в качестве основного принципа ООН поддерживает свободу выражения и выступает против любых усилий и конкретных шагов в сторону ограничения свободы выражения и свободы коммуникации.

Лавров: Украина грубо нарушает европейскую Конвенцию о правах человека

Украина грубо нарушает обязательства по европейской Конвенции о правах человека, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания комитета министров Совета Европы. "Украина вообще отказывается на данный момент выполнять европейскую Конвенцию, подвесила ее применение. Плюс вы знаете, что происходит с нападками на церковь, с нападками на средства массовой информации, на деятельность парламентариев, уже не говоря о том, что происходит на Донбассе, где правительство Украины объявило полную, по сути дела, блокаду и тем самым пытается сорвать процесс выполнения минских договоренностей", — отметил глава МИД РФ.

ГПУ попросит Раду снять неприкосновенность с трех нардепов — Луценко

Генеральная прокуратура Украины подготовила представления о снятии неприкосновенности с трех нардепов, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. "В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ к Верховной Раде Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 шт 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 шт 2 УК Украины)", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Парубий: Рада на следующей неделе рассмотрит квоты на украинский язык на ТВ

Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, на следующей пленарной неделе будет рассматриваться блок вопросов Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики. "И, наверное, ключевым законопроектом этого блока будет законопроект о квотах на украинский язык и украинскую музыку на украинском телевидении", — сказал Парубий.

Украина не готова подавать заявку на членство в НАТО — вице-премьер

Украина в настоящее время не готова подавать заявку на членство в НАТО, и в Альянсе пока не будут способствовать такому шагу, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ИваннаКлимпуш-Цинцадзе. По ее словам сейчас для Украины приоритетом является достижение критериев, стандартов НАТО.

Украина запретила транзит продовольственных грузов в Приднестровье

Украина запретила транзит продовольственных грузов через свою территорию в непризнанное Приднестровье (ПМР), сообщил накануне во время экстренного заседания Совета безопасности Приднестровья министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Ефимий Коваль. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уведомила письмом правительство непризнанной республике о своем решении.

Второе предупреждение Трампа: авиация США ударила по сторонникам Асада

Авиация коалиции во главе с США в четверг нанесла в Сирии удар по проправительственным силам. Это стало уже второй за время президентства Дональда Трампа силовой акцией американских военных против вооруженных формирований, воющих в арабской республике на стороне президента САР БашараАсада. Комментируя последние события, в Пентагоне объяснили, что удар был нанесен чуть ли не в целях самообороны: проправительственные силы якобы зашли в "зону деэскалации", где находились "партнеры США" по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ). При этом в ведомстве пояснили, что к "зонам деэскалации", о которых договаривались на переговорах в Астане, эти районы отношения не имеют, а их существование якобы предусмотрено меморандумом, заключенном между российскими и американскими военными.