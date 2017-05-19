Суд и дело. Юрист о незаконности запрета сайтов РФ

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Указ президента Петра Порошенко о блокировании сайтов, программного обеспечения и телеканалов хотят отменить. В Высший административный суд Украины поступил иск признать этот документ неправомерным. В пресс-службе суда сообщили, что решение о принятии иска в производство должно быть принято в течение трех рабочих дней, то есть до пятницы включительно.

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Можно ли отменить указ президента и как это сделать, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Згідно з законодавством, чи можна загалом скасувати указ президента?

— Згідно з Конституцією, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають в державі. І так само, як ми з вами нещодавно розмовляли стосовно справи Артеменка, казали, що це питання може бути оскаржено до Вищого адмінсуду, а саме постанова ВРУ може бути оскаржена до Вищого адмінсуду, так само і указ президента може бути оскаржений, і в принципі така практика мала місце особливо бурхливо в 2005-2006 роках, коли мало місце протистояння президента і тоді парламентської більшості. Але тоді це питання вирішувалося судами загальної юрисдикції, досить часто з порушенням правил юрисдикції, а на сьогоднішній день, згідно з кодексом адміністративного судочинства, в принципі, поза безпосередньо змістовної частини, але от якщо ми говоримо про процедурні моменти, то цей указ, він дійсно може бути оскаржений і залежно далі вже від тих аргументів, які наводяться, може бути скасований, якщо знайдуться відповідні підстави. Тобто в цій частині все вірно, єдине що я скажу, досить часто такі речі робляться, знову ж таки, поза цією ситуацією, тому що я не можу зараз це сказати, але досить часто оскарження от рішень чи президента, чи ВРУ, чи Кабміну, здійснюється з метою своєрідної такої піар-кампанії, тих осіб, які надають юридичні послуги, таким чином стають медійно відомими, і це впливає на їхній рейтинг і далі на те, що до них звертаються люди за правовою допомогою.

Яка процедура скасування? Які інстанції має пройти цей документ?

— В першу чергу це Вищий адміністративний суд, він може прийняти рішення про скасування, а далі вже оскарження до Верховного суду, власне кажучи, може бути здійснене сторонами по справі. Така от процедура. Більш того, вона застосовується не лише в Україні, ми бачили, як нещодавно багато указів, які видавалися Трампом, скасовувалися якраз судами, і саме суди не дали змогу, щоб ряд ініціатив Трампа були запроваджені. Тут у нас, знову ж таки, все достатньо просто, інша справа, що раніше на це мало зверталася увага, саме ЗМІ, але практика така існує, і в принципі це все є нормальним, коли існує баланс між органами державної влади і коли є змога в тому числі судової гілки влади скасовувати неправомірні рішення інших гілок влади. В першу чергу все правильно, має бути відкрито провадження, в межах цього відкриття провадження має бути вирішено питання про застосування, так зараз прийнято говорити, як свого роду запобіжних заходів, умовно кажучи, чи може можна призупинити його дію тимчасово до розгляду по суті. Після того вже розпочинається розгляд цієї всієї справи, і по суті, і в межах неї особа, яка звернулася, повинна сказати, що цей указ зачіпає безпосередньо її інтереси, як особи, яка хоче, наприклад, отримувати різноманітну інформацію, а не може отримувати, чи наприклад, як особа, яка використовує "Яндекс.пробки" чи використовує інші програми, а натомість вона внаслідок дій цього указу не може реалізовувати свої права та інтереси.

Чи може Вищий адміністративний суд відмовити у відкритті провадження? На яких підставах?

— Підстави для відмови у відкритті провадження, перший варіант, що це не належить до його юрисдикції, але я думаю, що швидше за все цього не станеться, або ця справа в принципі належить до юрисдикції іншого судового органу, або, наприклад, теоретично вказати на те, що не зачіпаються права цієї особи, тобто відсутній як такий спір, власне, відсутня зацікавленість цієї особи. Але в більшості випадків, в абсолютній більшості випадків все ж таки відкриваються провадження. Інша справа, що після відкриття провадження саме по собі відкриття провадження, воно автоматично жодним чином не означає, що відповідний позов буде задоволений.

Уявімо гіпотетично, ВАСУ вирішив, що це неправомірний указ, Верховний суд гіпотетично теж заявив, що неправомірний. Що далі? Це остаточне буде рішення?

— Безумовно, так. Єдине, що з практики, яка у нас мала місце раніше, з чим, в принципі, стикалися багато юристів, коли повторно приймається такий самий указ, але під іншою назвою, так, чи ще якимось чином він видозмінюється.

Саме так, це остаточне рішення, яке повинно виконуватися, і просто, знаєте, в силу певних стереотипів ми не до кінця усвідомлюємо значимість і важливість цієї судової гілки влади, яка в багатьох випадках виступає арбітром в межах і політичної, і нормотворчої діяльності.

А от як ви взагалі оцінюєте перспективи цієї справи?

— Є тут два моменти. Перший: насправді, коли приймалося таке рішення, то порушувалися такі важливі моменти, пов'язані з принципом правової визначеності. Що заважало президенту, якщо прийнято вже таке рішення, наприклад, передбачити, що цей указ набирає чинності не з дня його публікування, а через три місяці з його публікування. Тоді б, я думаю, і більш спокійніше це суспільство сприйняло рішення, і був би час для адаптації. Тому що по суті було прийнято рішення, а часу для адаптації не було надано. Але от ця моя оцінка безпосередньо не може бути підставою для скасування цього рішення. Тобто це більш така оцінка морально-етична. Якщо говорити про безпосередньо правову оцінку, формальні підстави для скасування цього рішення, то тут є проблема з тим, щоб його скасувати, виходячи з того, що згідно закону України про санкції, санкції можуть застосовуватися на підставі рішення РНБО, яке вводиться в дію указом президента, а обмеження, наприклад, свободи слова, обмеження інформації, може здійснюватися в інтересах національної безпеки, виключно на підставі закону. Тобто в цій частині формально все дотримано. Я думаю, що виходячи з цього складно буде обґрунтувати незаконність або неправомірність цього рішення.

Тут радше треба говорити, що не до кінця було продумано механізм його імплементації, тому що можна було б передбачити перехідні періоди, можна було б передбачити, наприклад, що питання, які пов'язані з по суті обмеженням доступу до соціальних мереж, вони вирішуються протягом десяти днів з моменту опублікування, питання, які стосуються цих от електронних скриньок, адрес, вони вирішуються, там, через місяць, питання скасування чи обмеження доступу до ПЗ 1С ще пізніше. Це було б більш правильно з точки зору логіки правового регулювання.

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