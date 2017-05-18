Запрещенные лидеры. Российские соцсети и поисковики в топе Уанета

"Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Мэйл.ру" и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники", — говорится в документе, опубликованном на сайте президента. Санкции вводятся на три года.

Также введены санкции в отношении компании "Яндекс". Санкции введены в отношении "1С", "Корпорация "Парус", "Галактика Центр", "Инталев Украина" (Киев), "Документ Менеджмент" (Москва), системного интегратора АРО "Энвижн Груп", "Мастердата", АО "Аскон", "Софтлайн Груп" и ее дочернего подразделения, а также известного разработчика программного обеспечения ABBYY и ООО "Аби Украина ЛТД".

Читайте также: Новый виток цензуры. В Украине запретили российские соцсети и СМИ

Также ограничительные меры введены против компаний "Сапран Груп" и "Сапран Украина", "Мастердата" и ее дочерняя компания, "Аскон", "ГИСИНФО", "Монт", "Скайлайн Софтвер", "Софткорн", "Еврософтпром", "Астерос Украина", "Оптима-Украина", "НТК-Консалтинг", "Корус Консалтинг СНГ", "Ай-Теко Проекты", "Летограф ИТ Консалтинг и Услуги", "Доктор Веб" и подразделение в Украине, осталась в списке также "Лаборатория Касперского".