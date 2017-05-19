Хроника 18 мая: отмена "закона Савченко", провал санкций против Януковича, молебен под Радой

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 18 мая, Рада отменила "закон Савченко", но провалила голосование по санкциям против Януковича и его окружения. В этот же день под Радой протестовали против "церковных законопроектов", а в самом парламенте нардеп Михаил Гаврилюк ударил журналиста. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада отменила "закон Савченко"

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект №5534 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины. Данный закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной Радой 26 ноября 2015 года и был разработан с учетом того, что в Украине условия содержания в СИЗО хуже, чем осужденных в исправительных колониях. Документ также называют "законом Савченко", поскольку он был внесен на рассмотрение парламента под авторством Надежды Савченко. Закон получил много критики в обществе.

Нардепы провалили голосование по санкциям против Януковича и его окружения

Верховная Рада не поддержала решение об обращении в Совет национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций в отношении экс-президента Виктора Януковича и бывших высокопоставленных чиновников. Документом предлагалось утвердить и внести на рассмотрение СНБО предложение по применению персональных санкций за "создание угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и национальной целостности Украины, а также содействию террористической деятельности" бывшим чиновникам.

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Интерпол больше не ищет Арбузова

Интерпол снял с международного розыска экс-главу Национального банка Сергея Арбузова, сообщил адвокат бывшего украинского политика Сергей Ковалев. После этого, по его словам, Генпрокуратура выдвинула Арбузову еще одно обвинение — по делу "Укртелекома", с помощью которых пытается вновь добиться объявления экс-главы Нацбанка в розыск. Ковалев также анонсировал возвращение Арбузова в Украину, после того, как здесь будет закрыто уголовное производство в отношении его.

Нардеп Гаврилюк ударил журналиста в парламенте

Народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк в четверг ударил в лицо журналиста Василия Крутчака в кулуарах Верховной Рады. О скандальном эпизоде сообщил сам журналист, выложив на своей странице в Facebook видео. На кадрах видно, что Гаврилюк несколько раз предупредил журналиста. Тот, в свою очередь, напомнил, что месяц назад нардеп заявил о решении больше не общаться с прессой, и поинтересовался, не передумал ли он.

Под Радой протестовали против "церковных законопроектов"

Верующие УПЦ, представители приходов и монастырей собрались накануне под стенами Верховной Рады на молебен в связи с рассмотрением законопроектов о деятельности религиозных организаций. В четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций, но позже их сняли с голосования. Один из законопроектов предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти.

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Кабмин внедрил лицензирование экспорта антрацита

Кабинет министров Украины принял решение о лицензировании экспорта из Украины каменного угля марки антрацит. Соответствующее постановление было разработано во исполнение решения СНБО от 16.02.2017. Постановление нацелено на обеспечение равновесия на внутреннем рынке, предупреждение неконтролируемого вывоза антрацитового угля и обеспечения антрацитом украинских энергогенерирующих предприятий в полном объеме. Лицензии будут выдаваться Минэкономразвития по согласованию с Минэнергоугля.

Во Львове магазин Roshen забросали мешками с мусором

Неизвестные забросали мусором вход в фирменный магазин Roshen на ул. Владимира Великого во Львове. Рядом с мешками с мусором они оставили самодельные плакаты с надписями "Верни ВК" и "Убери мусор", сообщили местные СМИ. Работники Roshen самостоятельно убрали мешки с мусором, в полицию решили не обращаться. Официально пресс-служба Roshen пока не прокомментировала этот инцидент.

Вятрович объявил символику СС "Галичина" вне запрета

Символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под запрет согласно требований закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", говорится в ответе директора Института национальной памяти Владимира Вятрович интернет-изданию "Страна". Вятрович сослался на пункт 5 части 1 статьи 1 данного закона, где приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой, и указал, что в этом списке нет символов дивизии СС "Галичина".

Задержан разыскиваемый участник столкновений 9 мая в Днепре

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подозреваемого в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре. В городе в этот день состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. По состоянию на 17 мая, были установлены 25 лиц, участвовавших в столкновениях и спровоцировавших массовую драку.

В Турции перевернулся автобус с украинцами

В Турции водитель не справился с управлением туристического автобуса, в результате чего он перевернулся. В аварии пострадали 16 граждан Украины и двое граждан Турции. Некоторые из украинских туристов получили серьезные травмы. Авария произошла на трассе между городами Мугла и Денизли. Автобус пробил ограждение и вылетел на правую обочину трассы. Причиной аварии стало скользкое дорожное покрытие из-за осадков.

США нанесли удар по проправительственным отрядам в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. По словам чиновника, удар был нанесен в ответ на наступление сторонников сирийского правительства на поддерживаемые США силы. Предварительно коалиция произвела предупредительный огонь, отмечает агентство.

Накануне Украина отметила неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая. В этот день граждан страны призывают надевать вышитые сорочки и выходить в них на улицу и по делам. Делается это в знак единения и уважения к своей Родине. Придумали праздник студенты Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, а уже в 2010 году День вышиванки отметили и в других украинских городах.