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    Указ Прошенко о запрете российских сайтов попытаются отменить через КСУ

    (обновлено: )6411
    По словам представителя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрия Павленко, на сегодня уже подготовлено конституционное представление об отмене указа президента.
    Конституционный суд Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" намерена обжаловать в Конституционном суде указ президента Петра Порошенко, которым в Украине запрещаются ряд российских интернет-ресурсов, заявил народный депутат Юрий Павленко.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko/Illustration
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    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

    "Мы — депутаты "Оппозиционного блока" — сейчас подготовили конституционное представление и будем через Конституционный суд отменять данный указ", — сказал Павленко в эфире украинского телеканала "1+1" в четверг вечером.

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    Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.

    Также сообщалось, что в связи с блокированием в Украине доступа к российским соцсетям ранее против Петра Порошенко был подан иск в Высший административный суд. 

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