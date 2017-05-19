Указ Прошенко о запрете российских сайтов попытаются отменить через КСУ

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" намерена обжаловать в Конституционном суде указ президента Петра Порошенко, которым в Украине запрещаются ряд российских интернет-ресурсов, заявил народный депутат Юрий Павленко.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

"Мы — депутаты "Оппозиционного блока" — сейчас подготовили конституционное представление и будем через Конституционный суд отменять данный указ", — сказал Павленко в эфире украинского телеканала "1+1" в четверг вечером.

Читайте также — "Яндекс": удобные сервисы или "тайная угроза"?

Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.

Также сообщалось, что в связи с блокированием в Украине доступа к российским соцсетям ранее против Петра Порошенко был подан иск в Высший административный суд.