Комитет защиты журналистов: запрет российских СМИ противоречит демократии

JOE KLAMAR / AFP

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявила, что попытки запрета российских СМИ и соцсетей в Украине противоречат демократии и могут привести к прямо противоположному результату.

Читайте также: Просто и быстро. Как обойти блокировку российских сайтов и соцсетей

"Попытки запретить российские СМИ в Украине — антидемократичны, вероятно, будут неэффективными и могут легко привести к прямо противоположной реакции граждан, которым правительство не дает возможность сформировать свое собственное мнение", — говорится в заявлении координатора организации в Европе и Средней Азии (CPJ) Нины Огниановой.

"Мы обращаемся к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой изменить этот антидемократичный посыл и прекратить вмешиваться в право украинских граждан получать информацию из широкого диапазона источников и формировать свое мнение", — добавляется в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".