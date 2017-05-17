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    Комитет защиты журналистов: запрет российских СМИ противоречит демократии

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    По мнению организации, "попытки запретить российские СМИ в Украине - антидемократичны, вероятно, будут неэффективными и могут легко привести к прямо противоположной реакции граждан".
    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявила, что попытки запрета российских СМИ и соцсетей в Украине противоречат демократии и могут привести к прямо противоположному результату.

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    "Попытки запретить российские СМИ в Украине — антидемократичны, вероятно, будут неэффективными и могут легко привести к прямо противоположной реакции граждан, которым правительство не дает возможность сформировать свое собственное мнение", — говорится в заявлении координатора организации в Европе и Средней Азии (CPJ) Нины Огниановой.

    "Мы обращаемся к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой изменить этот антидемократичный посыл и прекратить вмешиваться в право украинских граждан получать информацию из широкого диапазона источников и формировать свое мнение", — добавляется в сообщении.

    Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".

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