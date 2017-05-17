Тарута: запрет сервисов РФ - варварство, власть думает только о себе

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний, в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

Как считает внефракционный нардеп Сергей Тарута, решение о блокировке российских ресурсов явно несвоевременно.

"Если бы запрет на российские соцсети и другие популярные сервисы начал действовать сразу после того, как на востоке страны начались боевые действия, это бы восприняло общество. Но то, что Верховная Рада вытворила во вторник — это полнейшая глупость и удар по украинцам.

Не меньшее варварство делается и в отношении бизнеса, которому запретили пользоваться системой бухгалтерского учета "1С". Ведь девяносто процентов предприятий в Украине пользуются этой системой — малый и средний бизнес давно перевели все на автоматическую систему учета. Иначе как глупостью со стороны руководства страны и лично президента Петра Порошенко это не назовешь", — считает политик.

По словам Таруты, такие непродуманные и неподготовленные действия власти являются больше вредительством, чем дают какой-то эффект.

"Да, мы знаем, что это российские сервизы с российскими собственниками. Но, прежде всего, нужно думать об украинцах, а потом уже о других. Если имеется какая-то угроза с точки зрения национальной безопасности, идеологической пропаганды, тогда нужно блокировать отдельные опасные моменты", — отметил депутат.

Тарута не понимает, почему за последние три года, власть ничего не сделала, чтобы перевести людей на другие общественные сети, а делает это только сейчас.

"Я знаю, что в Киев приезжали ребята из Самбора, которые работали в Силиконовой долине и предлагали сделать альтернативу "Одноклассникам". Они стучались во все властные кабинеты, но получали полный игнор. Теперь вдруг руководство страны взяло и проснулось.

Это еще раз показывает, что политики и чиновники думают только о себе, как бы удержать власть. Украинский народ им не интересен", — подытожил политик.

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