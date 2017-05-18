Эксперт: запрет сайтов РФ заставит украинцев искать работу

p-p.com.ua

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Украинцы, ведущие предпринимательскую деятельность с использованием интернет-площадок могут потерять работу. Это может случиться из-за запрета ряда российских интернет-ресурсов, который накануне вступил в силу в Украине.

Говорят о том, что украинцы могут остаться без работы в Интернет-ассоциации Украины и Союзе промышленников и предпринимателей. Около 250 тысяч человек могут потерять возможность для работы. Эксперты утверждают, что по состоянию на 16 января прошлого года в Украине 247 тысяч людей работали в компаниях, которые так или иначе приобщены к российским ресурсам.

Также есть угроза, что этот запрет и возможные массовые увольнения приведут к тому, что украинцы начнут выезжать за границу в поисках другой работы. Накануне президент Петр Порошенко подписал указ, который предусматривает блокирование доступа к ряду российских ресурсов.

В "запретный список" попали "Яндекс" и все его веб-сервисы, Mail.ru, соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", программное обеспечение "1С" и многое другое. Крупные мобильные операторы уже начали процесс блокирования запрещенных интернет-ресурсов. Далеко не все уже могут зайти с мобильного телефона в санкционные соцсети, а также в сервисы "Яндекс" и Mail.ru.

Какие последствия могут быть от блокирования российских ресурсов и могут ли украинцы потерять работу из-за этих санкций, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы специалист исследовательского центра международного кадрового портала "HeadHunter Украина" Екатерина Криворученко.

(публикуется на языке оригинала)

Ви згодні з тим, що приблизно 250 тисяч українців можуть залишитися без роботи через заборону російських інтернет-ресурсів?

— По цифрах мені на сьогоднішній момент важко сказати. Ми будемо, звичайно, цей момент вивчати і відслідковувати. Наразі можу сказати те, що все одно закони ринку виконують себе самі.

На початку року ми, наприклад, спостерігали за законом про підвищення мінімальних заробітних плат. Це вплинуло на бізнес і це вплинуло на ринок праці. Подібні закони в масштабах держави так само будуть впливати на ці зміни. Але ринок буде відбудовуватися, видозмінюватися.

Скоріш за все це може привести до перепрофілювання частини спеціалістів, але сказати, що це, скажімо, така незрозуміла ситуація для українського ринку, то ні. Тому що на сьогодні ми спостерігаємо, що дуже багато людей займаються перепрофілюванням. Також ви говорили приводу від'їзду українців за кордон. Ця ситуація на сьогодні спостерігається, українці від'їжджають, і я думаю, що люди колись задумувались про це.

Тобто все одно ці всі процеси на сьогодні так чи інакше відбуваються. Просто скоріше за все подібні законодавчі ініціативи і такі ситуації так само будуть впливати, але ринок живий. І він буде до цього пристосовуватися. І будуть шукати громадяни України виходу з цієї ситуації. А про це все, я думаю, можна говорити буде трошки згодом, відслідкувавши цю ситуацію.

А фахівці яких професій можуть позбутися роботи, і як наслідок, перепрофілюватися?

— Звичайно, є бізнесмени, їм скоріше доведеться переходити на нові платформи, тобто шукати інші інструменти заробітку і роботи зі своїми, наприклад, клієнтами. Скоріше за все, це може стосуватися тих професій, які безпосередньо працюють з клієнтами, тому що є таке розуміння в українському, не тільки в українському бізнесі, а взагалі в бізнесі, як клієнтоорієнтування. І, наприклад, деякі ситуації, які вже зараз починають відбуватися, викликають незадоволення у клієнтів.

Тому доведеться шукати саме такі психологічні, можливо, механізми взаємодії з клієнтами, щоб їм було комфортніше навіть при переході на інші платформи. Скоріше за все, буде мінятися ситуація з ринком реклами, тому що частково ж рекламні бюджети розподілялися, для того, щоб працювати і на цих платформах. Тому будуть, скоріше за все, змінюватися орієнтири.

Можливо, знову ж таки, будуть знаходитися ті гравці ринку, які захочуть на цьому заробити і десь, можливо, будуть підніматися ціни на рекламу або ще на щось. Але загалом, думаю, що ринок все одно буде шукати механізми законного і результативного рішення цих всіх питань, які на сьогодні виникнуть.

Чи достатньо зараз відкритих вакансій в Україні?

— Ми спостерігаємо, що з 2016 року і на сьогодні ця тенденція продовжується, що ринок праці поступово виходить з ситуації стагнації, він розвивається. На сьогодні дуже активно в тому числі розвивається і сільськогосподарський, наприклад, сектор.

І на сьогодні, коли ми говоримо про конкуренцію, то ми спостерігаємо за своїми даними, що в середньому співвідношення кількості вакансій до кількості резюме — це три людини на одне вакантне місце. В минулому році ця ситуація була — чотири людини на одне вакантне місце. Це температура загалом по ринку праці.

Звичайно, є сфери, де конкуренція значно більша, є, де конкуренція значно менша. Але на сьогодні, в принципі, роботу знайти можна. Звичайно, можливо, це не буде та робота мрії, де все буде влаштовувати. Але при бажанні це можливо, звичайно, зробити.

Знову ж таки, те, що ми говорили вже сьогодні з вами — перепрофілювання, тому що на сьогодні вже спостерігається тенденція і в Україні, і в усьому світі, що ми за життя будемо міняти від восьми до десяти професій, а, можливо, навіть і більше. А навіть якщо залишатися в одному профілі, то все одно кожні шість-вісім місяців треба отримувати нові знання з професії. Тому що динамічно дуже все розвивається, в тому числі і інформатизація суспільства відбувається.

У зв'язку з цим динамічним розвитком, зарплати розвиваються? І взагалі вартість оплати праці збільшується останнім часом? East News LESZEK KOTARBA Запрет сайтов РФ: власть закрывает то, что не контролирует - эксперт

— Знову ж таки, те, що ми спостерігаємо і те, що нам говорять саме гравці ринку, і працедавці, і люди, які шукають зарплати, то змогли працедавці виконати всі умови, змогли б підняти цей мінімальний рівень зарплат, сказати, що він так дуже сильно піднявся, то ні.

В середньому за перший квартал 2017 року зарплата по регіонах десь коливається в межах чотирьох-п'яти тисяч. Звичайно, міста-мільйонники пропонують значно більші зарплати. Є топ-менеджери, і відповідно, працедавці їм пропонують достатньо високі зарплати. Є не дуже високі зарплати. Тобто все залежить від сфери, від готовності людини вкладати в роботу.

Знову ж таки, хоча роботодавець сьогодні бореться за свого працівника. І нам роботодавці говорять на сьогодні, що, в принципі, прогнозувати підвищення зарплат на другий квартал вони не беруться. Але в першому кварталі фактично, підняли зарплати своїм працівникам роботодавці від на 5-30% зарплати. Просто не всі українці це відчувають, тому що частину цих відсотків з'їдає інфляція, подорожчання комунальних послуг і тому подібне. І тільки 1% роботодавців говорить, що скоріше за все їм доведеться зменшувати зарплати. Але це не є такий високий показник.

І хочеться вірити, що все-таки ринок праці, взагалі бізнес в Україні буде розвиватися, і ця тенденція, хай не дуже динамічного, хай не дуже швидкого розвитку ринку праці, але все-таки розвитку і виходу зі стагнації буде продовжуватися і надалі.

Ранее политический консультант, директор консалтингового агентства "Concept Group" Юлия Комарова в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что правозащитные организации остро отреагировали на запрет в Украине российских сайтов, потому что Украина — страна с молодой демократией.