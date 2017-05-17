"Сигнала пока не было". Как провайдеры будут блокировать сайты РФ

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Ряд российских соцсетей, интернет-ресурсов и различное программное обеспечение теперь в Украине под запретом. Накануне президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Этот документ предусматривает блокирование доступа на территории Украины к таким соцсетям, как "Вконтакте" и "Одноклассники", а также доступ будет запрещен ко всем web-сервисам "Яндекс" и Mail.ru. Под запрет попали и различные российские интернет-СМИ, а также программное обеспечение, в том числе и популярная в нашей стране бухгалтерская программа "1С".

На неё подвязаны около 300 тысяч предпринимателей и больше всего разговоров вызвали санкции в отношении именно этого программного обеспечения.

Тему введенных санкций и их последствий прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы начальник отдела корпоративных коммуникаций телекоммуникационного оператора Vega Екатерина Брага.

Пока что все запрещенные российские ресурсы работают. Или уже кто-то начал постепенно ограничивать доступ?

— В любом случае распоряжение президента необходимо выполнять, поэтому я думаю, что все операторы вчера уже начали искать и просчитывать возможности для того, чтобы его реализовать.

В распоряжении президента содержатся сроки о том, что Кабмин и СБУ должны разработать оптимальный алгоритм, и, соответственно, предложить его в том числе телеком-операторам для выполнения.

У вас есть какое-то понимание, когда вы должны приступить к блокированию и когда должны заблокировать окончательно?

— Пока четкого распоряжения нет. Есть несколько технических, которые позволяют это сделать. Но здесь, наверное, примерно как в ремонте, что быстро, качественно и дешево, наверное, не всегда получается.

То есть есть механизмы, которые позволяют по формальным признакам, по адресам сделать такую блокировку, и телеком-оператор в течение нескольких дней может это сделать. Либо есть более сложные технологические механизмы, но они уже требуют больших инвестиций, больших сроков, несколько месяцев для того, чтобы реализовать.

Я думаю, скорее всего сейчас для того, чтобы все-таки распоряжение вступило в силу, все-таки пойдут по первому пути, но будут искать возможности для того, чтобы выполнить это на более высоком уровне.

То есть провайдеры пойдут по этому пути точечно?

— Проблема в том, что в распоряжении президента нет четких условий, как это необходимо сделать. Понятно, что каждый провайдер на данном этапе ищет свои возможности.

Действительно, это будет вопрос к операторам, к провайдерам, как это реализовать. Но мы ждем все-таки более четких распоряжений о том, какие механизмы будут применяться.

Были ли такие случаи, когда нужно было заблокировать доступ к тому или иному ресурсу?

— Это достаточно сложный процесс. Опять же, повторюсь, в офисах можно заблокировать социальные сети, то есть примерно по такому пути по определенным адресам можно пойти в данной ситуации. Так или иначе, их операторы где-то точечно применяют. Но чтобы это была масштабная история, наверное, такого не было.

Свое мнение о запрете на доступ к российским сайтам также выразил в эфире "ГС" руководитель академии интернет-маркетинга WebPromoExperts Антон Воронюк.

Почему перед тем, как вводить санкции, не создали механизм их воплощения?

— Разница с Роскомнадзором в том, что там знают, как запрещать. Если мы говорим про всю новость. Но вчера, когда мне первый раз позвонил коллега и сказал то, что запрещают "Яндекс", зная то, что он шутник еще тот, я ему сказал: Андрей, хватит троллить. И, в принципе, эта новость для рынка была, как снег на голову.

В принципе, ее никто не ждал, включая непосредственно представителей "Яндекса", "Вконтакте" и так далее. Как агентство, мы являемся партнерами с ними. Мы сотрудничаем, так же, как и с Google, и с Facebook и мы не на стороне "Яндекса" или "Вконтакте". Просто эту новость никто не ждал.

Понятно то, что если никто не ждал там, то со стороны провайдеров, скорее всего, что тоже ее не ждали. Поэтому сейчас рынок должен к чему-то прийти. Должно появиться понимание, как будет непосредственно реализована эта блокировка. И уже исходя из этого будут какие-то действия и решения.

Потому что, если вы сейчас пересмотрите прессу, нормальных комментариев по поводу того, что будет, ни один из потенциально заблокированных сервисов еще не дал. Там идут все стандартные отмашки пиар-служб о том, что мы взволнованы, мы работаем. Обеспокоенность там высшего уровня. Тут понятно то, что сейчас комментировать что-то сложно, потому что без разъяснений это практически нереально.

Самую бурную реакцию вызвали санкции в отношении программного обеспечения "1С". Ею можно будет пользоваться?

— На данный момент есть дырки, в дальнейшем эти дырки, скорее всего, будут закрыты. А что нужно понимать сейчас про "1С". По независимым оценкам, это где-то 300-350 тысяч пользователей. Но то, что не учитывается, это довольно большой объем пиратской версии.

Украина всегда была лидером в плане пиратского софта, и тут, наверное, нужно цифру умножать на два. То, что текущий закон не учитывает онлайн-версию, я думаю, это тоже кратковременно. Если есть позиция, что "1С" нужно запретить, он будет запрещен, но с дальнейшими уточнениями в законе.

Что касается официального софта — 300 тысяч. Какие потери могут быть в целом?

— Если говорить о текущей ситуации с законами, жесткость законов обычно немножко выравнивается необязательностью их выполнения. Уже запрещали курение в общественных местах, но это же не означает, что ты не увидишь человека, курящего на остановке. И, соответственно, тут то же самое.

"1С" запретят, но вопрос, как это будут проверять. Закон про запрет продукта. Сейчас вся суть закона идет про то, что идет конкретный запрет на конкретный продукт. Если сейчас есть какие-то лазейки, они будут закрыты, опять же, если у государства есть четкий вектор в этом направлении. И с учетом негатива, который вызвало у многих пользователей это решение, возможно, будет и откат назад. Я его тоже не исключаю.

Ранее главный редактор журнала "Интеллектуальная собственность в Украине" Ирина Абдулина заявила в эфире "ГС", что информация аккаунтов соцсети "ВКонтакте" может быть интересна тем, кто занимается изучением общественного мнения и спроса на товары.