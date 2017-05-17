Запрет сайтов РФ: власть закрывает то, что не контролирует - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Ряд российских соцсетей, интернет-ресурсов и различное программное обеспечение теперь в Украине под запретом. Накануне президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Этот документ предусматривает блокирование доступа на территории Украины к таким соцсетям, как "Вконтакте" и "Одноклассники", а также доступ будет запрещен ко всем web-сервисам "Яндекс" и Mail.ru. Под запрет попали и различные российские интернет-СМИ, а также программное обеспечение, в том числе и популярная в нашей стране бухгалтерская программа "1С".

На неё подвязаны около 300 тысяч предпринимателей и больше всего разговоров вызвали санкции в отношении именно этого программного обеспечения.

Тему введенных санкций и их последствий прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель академии интернет-маркетинга WebPromoExperts Антон Воронюк.

Во вторник стало известно о том, что президент подписал указ о введении санкций. Когда начнут блокировать?

— Все придет с реализацией, но по законодательству должен выйти "Вестник" до 1 июня и после этого закон вступит в силу. Соответственно, все ждут, все не понимают, как это будет реализовано. И от конкретной реализации будет зависеть, будет ли вторая волна плача, и чем это все закончится.

Как это на практике будет? Будут блокировать все доступы к этим интернет-ресурсам?

— На данный момент у нас нет опыта блокировки в Украине, соответственно, скорее всего, что будет перениматься либо российский опыт, либо непосредственно прямая работа с провайдерами.

Российский опыт — это какой?

— Роскомнадзор, конкретные площадки будут заблокированы и в рамках украинского IP-адреса ты не сможешь туда попасть.

Чем это чревато? Это чревато тем, что один из очень больших сегментов украинского интернета просто отвалится. На данный момент у нас, если смотреть десятку крупнейших сайтов в Украине, под раздачу попадает "Вконтакте", который находятся на первой позиции, "Одноклассники", который находится на четвертой, Mail.ru, который занимается седьмую позицию.

По сути четыре крупнейших сайта, которые входят в десятку, будут заблокированы. И если говорить про то, что происходит в России, там блокируются торренты. Заблокировали. Все как заходили туда через VPN и Proxy, так и продолжают ходить. Но это небольшой объем сегмента.

В нашем случае мы говорим про блокировку тех ресурсов, которые для многих ассоциируются со словом интернет. Школьники воспринимают "Вконтакте" как свою вотчину, более старшее население воспринимает "Одноклассники" как синоним интернета. Была статистика о том, что до 16 часов в неделю может человек проводить в "Одноклассниках". Соответственно, они там себе проставляют классы и делятся фотографиями.

Если говорить о "Вконтакте", многие же родители с облегчением, наверное, вздохнут после того, как его заблокируют? Особенно после того, как последние два месяца мы слышали о группах "Синий кит"?

— Нет, площадка не имеет значения. "Вконтакте" закроют, тогда перейдут в Instagram и Facebook. Альтернативы социальным сетям существуют.

Вопрос в том, что "Вконтакте" в пространстве СНГ, непосредственно в Украине появился раньше и они является самой большой площадкой, которая посещается в Украине. Около 15-миллионная аудитория в нем зарегистрирована и 15 миллионов просто так никуда не пропадут. Это будут попытки обходить запреты.

Вся эта история возникла в связи с информационной безопасностью, на фоне АТО на Востоке. Можете объяснить как данные ресурсы влияли на информационную безопасность страны?

— Государство работает по простому принципу. Надо прикрыть то, что не контролируется. Если мы берем те цифры, которые я озвучил, то на "Яндекс" приходится 11 миллионов человек, "Вконтакте" — 15 миллионов. Mail.ru группа оценивает всех своих украинских пользователей, а это почта, "Одноклассники", "Вконтакте" на 25 миллионов. Понятно, что есть пересечения. В Украине всего 22 миллиона интернет-пользователей.

Но так или иначе, охват очень большой. И политика государства в данном случае — это прикрыть все, что они не могут контролировать.

Неужели они Google могут контролировать?

— Да и Google они не могут контролировать. Но тут идет речь как раз про информационную войну и про то, что может идти непосредственно со стороны России.

А что оттуда может в данном случае идти?

— Новостной фон. Трактовка новостей. В данном вопросе я не могу комментировать. Если говорить про подход, кто пострадает, понятно то, что государство защищает свои интересны, а пострадают конечные пользователи, которые пользуются сервисами.

Я могу комментировать это в первую очередь с точки зрения бизнеса, поскольку мы работаем с предпринимателями, и предпринимателей в первую очередь этот вопрос заденет. Это "1С", о котором вы говорили, это доступ к рекламе.

Как много украинских пользователей в "Яндексе"? Для украинских представителей малого бизнеса насколько это критично? РИА Новости Украина Новые санкции: "ВКонтакте" и "Одноклассники" под запретом

— Давайте поговорим для чего украинским предпринимателям те инструменты, которые закрывают. "Яндекс" является вторым по популярности поисковиком в Украине. По разным оценкам это соотношение от 60 на 40, соответственно, 60% Google, 40% "Яндекса", до более скромных 80 на 20.

Соответственно, процент аудитории "Яндекса" в любом случае — это довольно существенно, это от полутора до одной третей, и именно с этой аудиторией работали предприниматели, включая малый и средний бизнес. Это один из самых быстрых и самых надежных инструментов найти клиентов — непосредственно реклама в поиске.

Вы забиваете какой-нибудь запрос, например, "купить ноутбук", и вы видите рекламу интернет-магазинов, не только больших, таких, как "Розетка", но и маленьких, которые готовы доставить это в вашем районе.

А для предпринимателей — это тот инструментарий, который позволяет стабильно получать новых клиентов. Как раз "Яндекс.Директ" — это тот инструмент, который в данный момент имеет меньшую стоимость привлечения, чем Google и позволяет привлекать клиентов по более низкой стоимости.

Кроме этого рекламные возможности "Яндекса" не заканчиваются только "Яндекс.Директом". Реклама на площадках партнеров "Яндекса" — это непосредственно реклама на той же главной "Яндекса".

С точки зрения "Вконтакте" и "Одноклассников", это тоже огромный охват аудитории, до которой можно достучаться рекламными объявлениями, которым можно продать свои услуги. Украинский бизнес активно использовал все эти инструменты, и тут, конечно, ждет перестройка. Все, кому отключат "Яндекс", "Вконтакте" и "Одноклассники", им придется идти в альтернативные инструменты, это непосредственно в Google, Facebook, что увеличит конкуренцию, поднимет стоимость клика, поднимет стоимость заявки, и для бизнеса это уже станет нерентабельно.

Интернет-сообщество начинает обсуждать то, что сам указ якобы готовился в жуткой спешке либо жуткими непрофессионалами.

— Скорее всего, что этот закон делал тот человек, который не особенно разбирается в интернет-маркетинге. Он просто переходил по результатам рекламы, копировал ссылку в полном виде, забирал, вносил в документ.

Если мы, например, берем информацию о "пробках" с ресурса "Яндекс. Карты", есть украинский домен, но перед этим еще одно слово, которого нет в этом списке. Должен ли этот домен работать?

— Как любой закон, он, скорее всего будет дополняться. И, соответственно, если даже сейчас какие-то дырки, лазейки будут, они будут закрыты потом. Основная проблема, которая есть по данному закону, что нет тех вещей, которые приведут в дальнейшем к какому-то административному наказанию.

Соответственно, есть факт запрета, но нет меры пресечения. Вот этот вопрос, который еще предстоит. Уже сразу ситуация показывает, что в законе есть определенные моменты, это момент того, что пресечения нет. И оно в любом случае должно появиться.

А смысл запрещать, если нет наказания?

— Нацкомсвязи уже сообщает о том, что они будут штрафовать провайдеров, которые откажутся блокировать русские сайты. Даже есть сумма. Нарушители заплатят от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов.

Это то, что касается провайдеров. Но нет меры пресечения относительно физических и юридических лиц. По вот этим двум пунктам должны появиться какие-то уточнения закона. И, скорее всего, что с этими уточнениями этот список площадок, который вы назвали, будет либо расширен, либо уточнен. И вот эти мелкие помарки с этими метками пропадут.

Мне, как пользователю, будет грозить какая-то ответственность, например, если я возьму VPN, "Анонимайзер" и буду продолжать этим пользоваться?

— На данный момент мы обсудили то, что нет. Но это должно появиться.

Как вообще могут отреагировать провайдеры на эту историю? Может ли вызвать серьезный сбой в их работе? И сколько нужно времени на то, чтобы устроить такие блокировки?

— Я не являюсь специалистом в интернет-провайдерах, но при этом, если мы говорим про текущую ситуацию, по блокировке определенных сайтов, технически это не должно составить труда. Вот те оценки, которые были уже выданы вчера в прессе, это может занять от нескольких дней до нескольких недель. Но, в принципе, процесс полностью реализуем и полностью подъемный.

Ранее главный редактор журнала "Интеллектуальная собственность в Украине" Ирина Абдулина заявила в эфире "ГС", что информация аккаунтов соцсети "ВКонтакте" может быть интересна тем, кто занимается изучением общественного мнения и спроса на товары.